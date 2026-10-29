Kolejna szansa i możliwości dla uczniów siedleckiej Kolejówki! Szkoła podpisała umowę ze spółką kolejową POLREGIO

W środę 28 października 2026 r. uczniowie klas I Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Siedlcach, kształcący się w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik geodeta, technik transportu kolejowego, technik pojazdów kolejowych oraz mechanik pojazdów kolejowych – złożyli uroczyste ślubowanie. Zostali oficjalnie włączeni do społeczności siedleckiej Kolejówki. Podczas uroczystości zostało podpisane porozumienie, dotyczące współpracy szkoły ze spółką kolejową POLREGIO.