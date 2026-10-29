Kolejna szansa i możliwości dla uczniów siedleckiej Kolejówki! Szkoła podpisała umowę ze spółką kolejową POLREGIO

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-29 15:26

W środę 28 października 2026 r. uczniowie klas I Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Siedlcach, kształcący się w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik geodeta, technik transportu kolejowego, technik pojazdów kolejowych oraz mechanik pojazdów kolejowych – złożyli uroczyste ślubowanie. Zostali oficjalnie włączeni do społeczności siedleckiej Kolejówki. Podczas uroczystości zostało podpisane porozumienie, dotyczące współpracy szkoły ze spółką kolejową POLREGIO.

Szkołę, czyli Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach reprezentowali: Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Maciej Nowak oraz Monika Kowalczyk – dyrektor ZSP nr 6 w Siedlcach, zaś spółkę POLREGIO reprezentowali: Leszek Sus, dyrektor zakładu POLREGIO w Lublinie, Bożena Zdunek – naczelnik działu handlowego POLREGIO, Wiesław Sulej – naczelnik sekcji przewozów w Łukowie, Marcin Wierciszewski – naczelnik sekcji utrzymania taboru w Łukowie, a także Paweł Radkowiak – specjalista do spraw handlowych.

Podpisane porozumienie to kolejna szansa i możliwości dla uczniów i absolwentów siedleckiej Kolejówki. Cele współpracy Szkoły ze Spółką to:

  • podnoszenie jakości kształcenia zawodowego,
  • dążenie do stworzenia optymalnych warunków kształcenia uczniów i budowania świadomości w zakresie korzyści płynących ze zdobycia wykształcenia w branży kolejowej,
  • umożliwienie uczniom szkoły oraz ich absolwentom uzyskania dostępu do rynku pracy, a przewoźnikowi kolejowemu – pozyskanie wykwalifikowanej kadry.

Współpraca będzie przyjmować różne formy, w zależności od potrzeb i możliwości partnerów, w tym:

  • organizowanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych dla uczniów,
  • organizowanie wycieczek zapoznawczych,
  • stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych i staże dla absolwentów szkoły,
  • wspólne ustalanie programu praktyk, uwzględniającego potrzeby partnerów,
  • współudział w opracowaniu programów szczegółowych dla kierunków kształcenia lub przedmiotów zawodowych,
  • wymianę informacji oraz doświadczeń naukowych i dydaktycznych,
  • udział przedstawicieli przewoźnika kolejowego w lekcjach przedmiotowych,
  • wspólne organizowanie przedsięwzięć,
  • wzajemne promowanie branży transportu kolejowego i kształcenia na jej rzecz.

Źródło: inf. pras. ZSP nr 6 w Siedlcach

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