Kolejna szansa i możliwości dla uczniów siedleckiej Kolejówki! Szkoła podpisała umowę ze spółką kolejową POLREGIO

Szkołę, czyli Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach reprezentowali: Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Maciej Nowak oraz Monika Kowalczyk – dyrektor ZSP nr 6 w Siedlcach, zaś spółkę POLREGIO reprezentowali: Leszek Sus, dyrektor zakładu POLREGIO w Lublinie, Bożena Zdunek – naczelnik działu handlowego POLREGIO, Wiesław Sulej – naczelnik sekcji przewozów w Łukowie, Marcin Wierciszewski – naczelnik sekcji utrzymania taboru w Łukowie, a także Paweł Radkowiak – specjalista do spraw handlowych.
Podpisane porozumienie to kolejna szansa i możliwości dla uczniów i absolwentów siedleckiej Kolejówki. Cele współpracy Szkoły ze Spółką to:
- podnoszenie jakości kształcenia zawodowego,
- dążenie do stworzenia optymalnych warunków kształcenia uczniów i budowania świadomości w zakresie korzyści płynących ze zdobycia wykształcenia w branży kolejowej,
- umożliwienie uczniom szkoły oraz ich absolwentom uzyskania dostępu do rynku pracy, a przewoźnikowi kolejowemu – pozyskanie wykwalifikowanej kadry.
Współpraca będzie przyjmować różne formy, w zależności od potrzeb i możliwości partnerów, w tym:
- organizowanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych dla uczniów,
- organizowanie wycieczek zapoznawczych,
- stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych i staże dla absolwentów szkoły,
- wspólne ustalanie programu praktyk, uwzględniającego potrzeby partnerów,
- współudział w opracowaniu programów szczegółowych dla kierunków kształcenia lub przedmiotów zawodowych,
- wymianę informacji oraz doświadczeń naukowych i dydaktycznych,
- udział przedstawicieli przewoźnika kolejowego w lekcjach przedmiotowych,
- wspólne organizowanie przedsięwzięć,
- wzajemne promowanie branży transportu kolejowego i kształcenia na jej rzecz.
Źródło: inf. pras. ZSP nr 6 w Siedlcach