NoveKino Siedlce zaprasza na film „Nasza rewolucja” w ramach cyklu Oczami Kobiet już 4 listopada

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-11-03 8:10

Kolejne spotkanie z cyklu Oczami Kobiet już w najbliższą środę, 4 listopada, w NoveKino Siedlce. Pracownicy kina przekonują, że warto zarezerwować wieczór wolny od obowiązków i o godz. 19.00 znaleźć filmową chwilę dla siebie! Tym razem będzie to spotkanie z filmem „Nasza rewolucja”.

Pudełka z popcornem w biało-czerwone pasy na tle przekąsek. O seansie w NoveKino Siedlce przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Pixabay.com

FABUŁA FILMU 🎬 𝐍𝐀𝐒𝐙𝐀 𝐑𝐄𝐖𝐎𝐋𝐔𝐂𝐉𝐀 🎬

On – żywiołowy, głośny, charyzmatyczny. Ona – odważna, delikatna, pełna ciepła. Bezgranicznie w sobie zakochani i przekonani, że razem mogą zmieniać świat – Jacek i Grażyna Kuroniowie. Rezygnują z prywatności, by oddać życie walce o wolność. Ich mieszkanie staje się "kwaterą główną" opozycji; miejscem spotkań ludzi gotowych ryzykować wszystko w imię lepszego jutra. Ale wielka idea oznacza też ogromną cenę: chwile intensywnej intymności przeplatają się z latami rozłąki, kiedy dzielą ich więzienne kraty. Wybuch stanu wojennego zmusza małżonków do podejmowania decyzji, których nikt nie chciałby podejmować. Czy w tak potwornie trudnych czasach miłość może zwyciężyć?

  • 📅 𝐊𝐢𝐞𝐝𝐲: 𝟒 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐚𝐝𝐚
  • ⏰ 𝐆𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐚: 𝟏𝟗:𝟎𝟎
  • 🎟️Więcej informacji: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=20457
Film „Nasza rewolucja” już 4 listopada w NoveKino Siedlce
Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe

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