Zapadł wyrok w sprawie byłego przewodniczącego Rady Powiatu Łosickiego. Chodzi o oszustwa przy skupie zbóż!

30 października 2026 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach wydał wyrok w sprawie Marka G. – byłego przewodniczącego Rady Powiatu Łosickiego.

W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Siedlcach Marek G., Małgorzata G. i Dawid Sz. zostali oskarżeni m.in. o to, że w okresie od dnia 8 lipca 2022 r. do dnia 19 czerwca 2023 r. w Łosicach i innych miejscowościach na terenie Polski, działając wspólnie i w porozumieniu oraz z wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w ramach działalności ustalonych podmiotów, mając świadomość ich sytuacji finansowej, polegającej na braku środków na regulowanie zaciąganych zobowiązań, doprowadzili 140 osób fizycznych i podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 7.024.354,02 zł, co stanowi mienie znacznej wartości.W ramach prowadzonej działalności oskarżeni zajmowali się skupem różnego rodzaju produktów rolnych i innych towarów oraz usług, zarówno od rolników indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych. Zakupione produkty rolne (głównie zboże) były następnie sprzedawane kolejnym odbiorcom. Pokrzywdzonym oferowane były korzystne ceny i warunki skupu produktów rolnych, z reguły wyższe niż obowiązujące wówczas ceny.

Zakupy towarów dokonywane były z tzw. przedłużonym terminem płatności, które to płatności jednak nie następowały. Oskarżeni nabywając towary w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mieli pełną świadomość, iż prowadzone przez nich podmioty nie są w stanie regulować zaciąganych zobowiązań. Tym samym wprowadzili pokrzywdzonych w błąd, co do możliwości dokonania płatności za zakupiony towar.

- Wyrokiem Sądu Okręgowego w Siedlcach Marek G. i Małgorzata G. zostali uznani za winnych popełnienia w/w czynu, a także innych zarzuconych im aktem oskarżenia i wymierzył Markowi G. łączną karę 7 lat pozbawienia wolności, zaś Małgorzacie G. łączną karę 3 lat pozbawienia wolności. Nadto Sąd orzekł od w/w oskarżonych obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych. Dawid Sz. został uniewinniony od popełnienia zarzuconych mu czynów. Wyrok jest nieprawomocny – informuje Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach .

Z uwagi na powyższe rozstrzygnięcie, tj. wymierzenie Markowi G. kary łącznej 7 lat pozbawienia wolności, obecny na ogłoszeniu wyroku prokurator złożył wniosek o zmianę stosowanych wobec w/w wolnościowych środków zapobiegawczych na tymczasowe aresztowanie wskazując, że potrzeba jego zastosowania wynika z surowości orzeczonej kary, a rozmiar tej kary może go skłonić do ukrywania się lub ucieczki zwłaszcza, że na etapie postępowania przygotowawczego takie działania podejmował.

Postanowieniem z dnia 30 października 2026 r. Sąd nie uwzględnił tego wniosku.