Helios zaprasza 19 sierpnia na Kino Kobiet z filmem „Czas, który nie nadszedł”

KINO KOBIET
– Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie dobieramy film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym. Już 19 sierpnia zapraszamy na pokaz z filmem „Czas, który nie nadszedł”. – zapowiada Aleksandra Gołoś, kierownik Kina Helios Siedlce.
FABUŁA FILMU
W świecie, który odrzuca starość, dawni kochankowie spotykają się po latach, próbując odpowiedzieć sobie, czy uczucia i człowieczeństwo mogą przetrwać mimo upływu czasu. Na ekranie niesamowita Agata Kulesza!
ATRAKCJE WIECZORU
– Chcesz poznać najnowsze trendy w modzie, nowinki kosmetyczne, chcesz zadbać o swoje zdrowie? Ten seans jest dla Ciebie! Gwarantujemy niezapomniane emocje w babskim towarzystwie! Do zobaczenia! – zachęca Aleksandra Gołoś.
MOTYW WIECZORU
W środę 19 sierpnia pracownicy kina zapraszają w szarych stylizacjach.