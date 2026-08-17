Helios zaprasza 19 sierpnia na Kino Kobiet z filmem „Czas, który nie nadszedł”

Kino Kobiet to zawsze ciekawy film specjalnie dobrany do żeńskiej widowni, poprzedzony licznymi atrakcjami organizowanymi tuż przed seansem na sali kinowej. Tak będzie również w środę, 19 sierpnia. O godz. 18.00 będzie można wziąć udział w spotkaniu, połączonym z projekcją filmu „Czas, który nie nadszedł”.

Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe