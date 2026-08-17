Helios zaprasza 19 sierpnia na Kino Kobiet z filmem „Czas, który nie nadszedł”

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-17 8:07

Kino Kobiet to zawsze ciekawy film specjalnie dobrany do żeńskiej widowni, poprzedzony licznymi atrakcjami organizowanymi tuż przed seansem na sali kinowej. Tak będzie również w środę, 19 sierpnia. O godz. 18.00 będzie można wziąć udział w spotkaniu, połączonym z projekcją filmu „Czas, który nie nadszedł”.

Helios Siedlce
Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe

KINO KOBIET

– Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie dobieramy film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym. Już 19 sierpnia zapraszamy na pokaz z filmem „Czas, który nie nadszedł”. – zapowiada Aleksandra Gołoś, kierownik Kina Helios Siedlce.

Helios zaprasza 19 sierpnia na Kino Kobiet z filmem „Czas, który nie nadszedł”
Autor: Helios Siedlce/ Facebook

FABUŁA FILMU

W świecie, który odrzuca starość, dawni kochankowie spotykają się po latach, próbując odpowiedzieć sobie, czy uczucia i człowieczeństwo mogą przetrwać mimo upływu czasu. Na ekranie niesamowita Agata Kulesza!

ATRAKCJE WIECZORU

– Chcesz poznać najnowsze trendy w modzie, nowinki kosmetyczne, chcesz zadbać o swoje zdrowie? Ten seans jest dla Ciebie! Gwarantujemy niezapomniane emocje w babskim towarzystwie! Do zobaczenia! – zachęca Aleksandra Gołoś.

MOTYW WIECZORU

 W środę 19 sierpnia pracownicy kina zapraszają w szarych stylizacjach.

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Kino Kobiet w Heliosie