Siedlce: Ktoś rozpylił gaz pieprzowy w SP12, ze szkoły ewakuowano około 450 osób

- Siedleccy policjanci zostali skierowani do jednej ze szkół na terenie Siedlec, gdzie podczas przerwy w zajęciach doszło do rozpylenia gazu pieprzowego na szkolnym korytarzu. Z ustaleń policjantów wynika, że gaz miał zostać rozpylony przez jednego z uczniów z niewielkiego pojemnika ciśnieniowego. W związku ze zdarzeniem dyrekcja placówki podjęła decyzję o ewakuacji około 450 osób przebywających w budynku szkoły. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Kilka osób uskarżało się jednak na złe samopoczucie. Na miejscu pomocy udzielali im ratownicy medyczni oraz strażacy. Po opanowaniu sytuacji policjanci przystąpili do wykonywania czynności mających na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności zdarzenia – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.