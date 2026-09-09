Na zakończenie sezonu letniego burmistrz Łukowa zaprasza na wspólne grillowanie w parku miejskim

Najbliższą niedzielę warto spędzić rodzinnie w Parku Miejskim w Łukowie przy ostatnim grillowisku w tym roku. Wakacje się skończyły, a jesień, niestety, zbliża się wielkimi krokami. Zdaniem organizatorów, czas zatem hucznie i z przytupem zakończyć tegoroczny sezon grillowy. Gospodarz miasta – Burmistrz Piotr Płudowski – zaprasza wszystkich zainteresowanych na ostatnie wielkie letnie grillowanie.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 13 września 2026 roku od godz. 16:00 w Parku Miejskim w Łukowie. Tego dnia można zabrać ze sobą własny sprzęt do palenia i to, co chciałoby się upiec na grillu. Nie jest to jednak konieczne, bo organizatorzy zapewniają, że będą tego popołudnia dobrze przygotowani nawet na tych najgłodniejszych. Nie zabraknie węgla, kiełbasek oraz rozpalonych do czerwoności grilli, za którymi stanie również sam Burmistrz! Na koniec, już z pełnymi brzuchami, będzie można pokręcić bioderkami podczas potańcówki pod gołym niebem z DJ-em Arvox. Wstęp wolny!