W ubiegły piątek, 4 września, policjanci wchodzący w skład grupy SPEED prowadzili działania na drodze wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Dąbrówka Ług. Ich uwagę zwrócił kierujący Mercedesem, który znacząco przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym.
– Pomiar wykazał, że pojazd poruszał się z prędkością 127 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Za kierownicą siedział 47-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej. Jak wyjaśnił policjantom, powodem tak szybkiej jazdy był pośpiech. Kierujący spieszył się na wesele. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
Dla brawurowego kierowcy ta podróż okazała się jednak znacznie bardziej kosztowna, niż tradycyjny wyjazd na uroczystość weselną…
– Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości kierujący stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy, ponadto został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł, a na jego konto dopisano 15 punktów karnych. – mówi kom. Radomyska.
Mundurowi przypominają, że konsekwencje takiego zachowania mogły być jednak znacznie poważniejsze. Jazda z prędkością ponad 120 km/h w obszarze zabudowanym to ogromne zagrożenie nie tylko dla samego kierującego, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów oraz kierowców innych pojazdów. Policjanci apelują o rozwagę, ostrożność i przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości. Noga zdjęta z gazu może uratować życie.