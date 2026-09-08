47-latek z powiatu siedleckiego tak śpieszył się na wesele, że… będzie musiał zapłacić 2 tys. zł mandatu. Stracił też prawo jazdy

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-08 18:06

Siedleccy policjanci przypominają, że pośpiech, nawet w drodze na wyjątkową uroczystość, nie usprawiedliwia łamania przepisów. Dobitnie przekonał się o tym 47-latek z powiatu siedleckiego, który w piątek, 4 września, pędził Mercedesem przez miejscowość Dąbrówka Ług z prędkością 127 km/h. Jak tłumaczył policjantom, spieszył się na wesele. Za swoją brawurową jazdę otrzymał mandat w wysokości 2000 zł, 15 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

47-latek z powiatu siedleckiego tak śpieszył się na wesele, że… będzie musiał zapłacić 2 tys. zł mandatu. Stracił też prawo jazdy
Autor: KMP Siedlce/ Materiały prasowe

W ubiegły piątek, 4 września, policjanci wchodzący w skład grupy SPEED prowadzili działania na drodze wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Dąbrówka Ług. Ich uwagę zwrócił kierujący Mercedesem, który znacząco przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym.

Pomiar wykazał, że pojazd poruszał się z prędkością 127 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Za kierownicą siedział 47-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej. Jak wyjaśnił policjantom, powodem tak szybkiej jazdy był pośpiech. Kierujący spieszył się na wesele. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Dla brawurowego kierowcy ta podróż okazała się jednak znacznie bardziej kosztowna, niż tradycyjny wyjazd na uroczystość weselną…

– Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości kierujący stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy, ponadto został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł, a na jego konto dopisano 15 punktów karnych. – mówi kom. Radomyska.

Mundurowi przypominają, że konsekwencje takiego zachowania mogły być jednak znacznie poważniejsze. Jazda z prędkością ponad 120 km/h w obszarze zabudowanym to ogromne zagrożenie nie tylko dla samego kierującego, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów oraz kierowców innych pojazdów. Policjanci apelują o rozwagę, ostrożność i przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości. Noga zdjęta z gazu może uratować życie.

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