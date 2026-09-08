47-latek z powiatu siedleckiego tak śpieszył się na wesele, że… będzie musiał zapłacić 2 tys. zł mandatu. Stracił też prawo jazdy

Siedleccy policjanci przypominają, że pośpiech, nawet w drodze na wyjątkową uroczystość, nie usprawiedliwia łamania przepisów. Dobitnie przekonał się o tym 47-latek z powiatu siedleckiego, który w piątek, 4 września, pędził Mercedesem przez miejscowość Dąbrówka Ług z prędkością 127 km/h. Jak tłumaczył policjantom, spieszył się na wesele. Za swoją brawurową jazdę otrzymał mandat w wysokości 2000 zł, 15 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy.