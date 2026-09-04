Jagodne: Zderzenie ciągnika rolniczego i auta osobowego na DK-92

- W środę, 3 września, po godzinie 22.00 siedleccy policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu drogowym w miejscowości Jagodne na drodze krajowej nr 92. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas manewru wymijania ciągnika rolniczego z przyczepą przez samochód marki BMW doszło do zderzenia pojazdów. Ciągnikiem kierował 17-letni mieszkaniec gminy Grębków, natomiast BMW – 26-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia kierujący BMW doznał obrażeń i został przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Obaj kierujący byli trzeźwi. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.