- W środę, 3 września, po godzinie 22.00 siedleccy policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu drogowym w miejscowości Jagodne na drodze krajowej nr 92. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas manewru wymijania ciągnika rolniczego z przyczepą przez samochód marki BMW doszło do zderzenia pojazdów. Ciągnikiem kierował 17-letni mieszkaniec gminy Grębków, natomiast BMW – 26-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia kierujący BMW doznał obrażeń i został przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Obaj kierujący byli trzeźwi. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
Jagodne: Zderzenie ciągnika rolniczego i auta osobowego na DK-92
2026-09-04 13:51
Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w czwartek ( 3 września) wieczorem na DK-92 w miejscowości Jagodne w powiecie siedleckim. Zderzyły się ciągnik rolniczy z przyczepą praz osobowe BMW.