Powiat garwoliński: 17-letni kierowca uciekał przed policją na niedopuszczonym do ruchu motorze crossowym

Jak informuje garwolińska policja, do niebezpiecznej sytuacji na drodze doszło we wtorek, 1 września po godz. 18:00, w miejscowości Ostrożeń Drugi w gminie Sobolew. Kierowca motocykla typu cross zignorował wyraźne sygnały świetlne i dźwiękowe wydawane przez oznakowany radiowóz i nie zatrzymał się do kontroli drogowej, podejmując ucieczkę.

– Policjanci natychmiast ruszyli za motocyklistą, który kontynuował jazdę mimo wydawanych poleceń. Funkcjonariusze skutecznie zakończyli pościg, doganiając go i uniemożliwiając dalszą jazdę. Jak się okazało, pojazdem kierował 17‑letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego. Motocykl nie był dopuszczony do ruchu, a nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania tego typu pojazdem. Po wykonaniu czynności został przekazany pod opiekę ojca. – opowiada kom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy, że ich czyny mogą mieć poważne konsekwencje. Niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Dodatkowo 17‑latek odpowie za pozostałe wykroczenia drogowe, za które grożą wysokie kary finansowe oraz możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w przyszłości.