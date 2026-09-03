– W gminie Zbuczyn doszło dziś w nocy do zdarzenia drogowego. Samochód osobowy wjechał w barierki przy zjeździe z autostrady A2 na wysokości miejscowości Choja. Zadysponowano tam trzy zastępy straży pożarnej, w tym jeden zastęp PSP i dwa zastępy OSP. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany i w związku z tym nikogo nie przewieziono do szpitala. – powiedział nam kpt. Daniel Czapski, oficer prasowy KM PSP w Siedlcach.
Gmina Zbuczyn: Na wysokości miejscowości Choja na autostradzie A2 auto osobowe uderzyło w barierki
2026-09-03 11:10
Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego na autostradzie A2 doszło przed godz. 2.00 w nocy, w czwartek, 3 września, na wysokości miejscowości Choja w gminie Zbuczyn. Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej. Na szczęście nikt nie został ranny, choć zdarzenie spowodowało czasowe utrudnienia w ruchu.