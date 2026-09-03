Gmina Zbuczyn: Na wysokości miejscowości Choja na autostradzie A2 auto osobowe uderzyło w barierki

– W gminie Zbuczyn doszło dziś w nocy do zdarzenia drogowego. Samochód osobowy wjechał w barierki przy zjeździe z autostrady A2 na wysokości miejscowości Choja. Zadysponowano tam trzy zastępy straży pożarnej, w tym jeden zastęp PSP i dwa zastępy OSP. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany i w związku z tym nikogo nie przewieziono do szpitala. – powiedział nam kpt. Daniel Czapski, oficer prasowy KM PSP w Siedlcach.

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