Pochodzący z Ukrainy mieszkaniec gminy Siedlce zostanie deportowany za jazdę po pijanemu i bez uprawnień

Jak poinformowała nas podkom. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, pod koniec sierpnia w Nowych Iganiach policjanci zatrzymali 22-letniego obywatela Ukrainy, mieszkańca gminy Siedlce, który kierował Volkswagenem, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało 2,1 promila alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

W toku prowadzonego postępowania mężczyźnie przedstawiono zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Jednocześnie Policja skierowała do Straży Granicznej wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu. Wniosek został uwzględniony, a 30 sierpnia 22-latek został przetransportowany do Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej. Czeka go deportacja na Ukrainę.