Powiat garwoliński: Pijany 21-latek zdemolował kapliczki i uciekł w pole kukurydzy. Grozi mu do 2 lat odsiadki

– W niedzielę 30 sierpnia, około godziny 8:10, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie niszczącym kapliczkę w miejscowości Zygmunty, w gminie Łaskarzew. Według świadka, sprawca miał uciec w pobliskie pole kukurydzy. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Policjanci zatrzymali mężczyznę. Okazał się nim 21‑letni mieszkaniec powiatu ryckiego, który był wyraźnie nietrzeźwy. – informuje kom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy garwolińskiej policji.
Mężczyzna trafił do policyjnej celi. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany wandal nie poprzestał na jednej kapliczce.
– Zanim rzucił kostką brukową w kapliczkę w Zygmuntach, w pobliskim Przyłęku zdemolował wnętrze innej, niszcząc znajdujące się tam obrazy, rozbijając figury sakralne oraz szyby w oknach i drzwiach obiektu. Po wytrzeźwieniu 21‑latek usłyszał zarzut z art. 196 Kodeksu karnego – znieważenie miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. – mówi kom. Małgorzata Pychner.
Podejrzany mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Za to przestępstwo grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.