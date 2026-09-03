Powiat garwoliński: Pijany 21-latek zdemolował kapliczki i uciekł w pole kukurydzy. Grozi mu do 2 lat odsiadki

W gminie Łaskarzew w powiecie garwolińskim doszło do nietypowego zdarzenia. Będący pod wpływem alkoholu 21-latek zdemolował kapliczki, rozbił figury sakralne i uciekł w pole kukurydzy. Został jednak zatrzymany przez garwolińskich policjantów. Podejrzany odpowie za znieważenie miejsc kultu religijnego. Grozi mu do 2 lat więzienia.