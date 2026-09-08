Już 13 września wystartuje Onkobieg nad siedleckim zalewem

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-08 11:20

Po ubiegłorocznej, oddolnej inicjatywie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego i Siedleckiego Centrum Onkologii, w 2026 roku bieg w Siedlcach oficjalnie dołączył do rodziny Onkobiegu. Takie wydarzenia organizowane są w kilku miastach Polski. Mają na celu okazanie wsparcia osobom chorującym na nowotwory. Siedlecka edycja rozpocznie się 13 września o godz. 11.00 nad Zalewem Muchawka.

Grupa kobiet w błękitnych koszulkach biegnie leśną ścieżką. O Onkobiegu w Siedlcach przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: https://onkobieg.pl// Materiały prasowe

Podczas wspólnego marszobiegu nad siedleckim zalewem sportowe rekordy ustąpią miejsca solidarności z osobami w procesie leczenia, a dbanie o formę połączy się z profilaktyką. Dzięki obecności specjalistów i specjalistek z siedleckich placówek medycznych w miasteczku biegowym na uczestników wydarzenia czekać będą bezpłatne badania, konsultacje i wiedza o zdrowiu.

Szczegóły Onkobiegu w Siedlcach:

  • 📍 Gdzie? Zalew nad Muchawką (od ul. Plażowej), Siedlce
  • 📅 Kiedy? Niedziela, 13 września 2026 roku

Harmonogram Onkobiegu:

  • 10:45 – Wspólna rozgrzewka na starcie,
  • 11:00 – Start biegu,
  • 12:00 – Koniec biegu – medal na mecie!
trasa biegu
Autor: https://onkobieg.pl/bieg/27/siedlce/ Materiały prasowe

Choć sam bieg jest wyrazem solidarności, to realną pomoc niosą darowizny wpłacane podczas rejestracji i poza nią: https://onkobieg.pl/wspieraj/przekaz-darowizne. To dzięki nim organizatorzy Onkobiegu finansują protezy kończyn utraconych w wyniku nowotworu, dojazdy do szpitali oraz wsparcie psychoonkologiczne dla podopiecznych Stowarzyszenia Sarcoma. Te pieniądze pozwalają też na doposażanie szpitali i szkolenie przyszłych kadr onkologicznych, realnie poprawiając jakość opieki zdrowotnej w Polsce.

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