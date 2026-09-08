Już 13 września wystartuje Onkobieg nad siedleckim zalewem

Podczas wspólnego marszobiegu nad siedleckim zalewem sportowe rekordy ustąpią miejsca solidarności z osobami w procesie leczenia, a dbanie o formę połączy się z profilaktyką. Dzięki obecności specjalistów i specjalistek z siedleckich placówek medycznych w miasteczku biegowym na uczestników wydarzenia czekać będą bezpłatne badania, konsultacje i wiedza o zdrowiu.

Szczegóły Onkobiegu w Siedlcach:

📍 Gdzie? Zalew nad Muchawką (od ul. Plażowej), Siedlce

📅 Kiedy? Niedziela, 13 września 2026 roku

Harmonogram Onkobiegu:

10:45 – Wspólna rozgrzewka na starcie,

11:00 – Start biegu,

12:00 – Koniec biegu – medal na mecie!

Autor: https://onkobieg.pl/bieg/27/siedlce/ Materiały prasowe

Choć sam bieg jest wyrazem solidarności, to realną pomoc niosą darowizny wpłacane podczas rejestracji i poza nią: https://onkobieg.pl/wspieraj/przekaz-darowizne. To dzięki nim organizatorzy Onkobiegu finansują protezy kończyn utraconych w wyniku nowotworu, dojazdy do szpitali oraz wsparcie psychoonkologiczne dla podopiecznych Stowarzyszenia Sarcoma. Te pieniądze pozwalają też na doposażanie szpitali i szkolenie przyszłych kadr onkologicznych, realnie poprawiając jakość opieki zdrowotnej w Polsce.