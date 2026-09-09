35-letnia Karolina miała przed sobą całe życie. Zginęła w wybuchu gazu. Trwa zbiórka na odbudowę domu

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-09 9:09

Jak informowaliśmy wcześniej, 26 sierpnia nad ranem w jednym z domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Gocławiu nastąpił wybuch gazu, ulatniającego się z butli. W jego wyniku ciężko ranna została 35-letnia kobieta, którą śmigłowcem LPR przetransportowano do szpitala. Ponieważ w czasie zdarzenia dom został poważnie uszkodzony, druhowie z OSP Gocław zorganizowali internetową zbiórkę na jego odbudowę. Obecnie informują, że poszkodowana w wybuchu 35-letnia Karolina zmarła w szpitalu.

Karolina M. z Gocławia. Obok zniszczone wnętrze domu po wybuchu gazu. O tragedii i zbiórce przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: OSP Gocław/ Facebook

Członkowie OSP Gocław zaangażowali się w pomoc poszkodowanej rodzinie, ponieważ dom należy do ich kolegi, druha OSP i jego bliskich. Jak informują strażacy, siła eksplozji była tak duża, że budynek został poważnie zniszczony – zawaliła się część jego konstrukcji, a dom, który wcześniej był bezpiecznym miejscem dla całej rodziny, wymaga teraz odbudowy. Założyli zatem zrzutkę, a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na odbudowę zniszczonego budynku oraz pokrycie najpilniejszych wydatków związanych ze skutkami zdarzenia, które okazało się tragiczne.

W chwili wybuchu w budynku znajdowało się kilka osób, w tym dwoje dzieci. Ciężko ranna w wyniku zdarzenia została jednak tylko 35-letnia Karolina. Z poparzeniami przetransportowano ją śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Pozostałym domownikom nic się nie stało. Niestety, jak się okazało, życia 35-latki nie udało się uratować.

Nie żyje 35-latka poszkodowana w wybuchu gazu w Gocławiu. Trwa zbiórka na odbudowę domu dla jej rodziny
Autor: OSP Gocław/ Facebook

„Z ogromnym smutkiem przekazujemy tragiczną wiadomość. W dniu 4 września zmarła Karolina M., która została ciężko poszkodowana w wyniku wybuchu gazu, do którego doszło 26 sierpnia w Gocławiu. Mimo walki o Jej życie nie udało się Jej uratować. Chcieliśmy napisać, że na odbudowę domu udało się zebrać już ponad 100 tysięcy złotych. Chcieliśmy napisać, że stan zdrowia Karoliny się poprawia, że jest już lepiej, że wszystko powoli zmierza w dobrą stronę… Niestety, nie możemy… Pieniądze można zebrać albo zarobić. Zniszczone rzeczy można odkupić. Dom, choćby powoli i z ogromnym wysiłkiem, można odbudować. Ale straconego życia nie da się już odzyskać. I właśnie to jest w tej tragedii najbardziej bolesne i przygnębiające. W tych niezwykle trudnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia Jej mężowi, dzieciom, całej rodzinie oraz wszystkim bliskim. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 10 września. Msza Święta żałobna zostanie odprawiona o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Gocławiu. Po Mszy Świętej nastąpi odprowadzenie na miejscowy cmentarz. Nie ma słów, które mogłyby złagodzić ból po tak ogromnej stracie.” – informują druhowie z OSP Gocław na swoim fanpage’u na Facebooku.

Zbiórkę dla poszkodowanej w tej tragedii rodziny wciąż można wspierać w portalu Zrzutka.pl. Zebrane pieniądze pomogą bliskim zmarłej 35-latki w poradzeniu sobie ze skutkami ogromnych zniszczeń po wybuchu gazu i w odbudowie domu. Każda wpłata – niezależnie od jej wysokości – na pewno będzie dla tej rodziny dużym wsparciem.

Powiat garwoliński: Nie żyje 35-latka poszkodowana w wybuchu gazu w Gocławiu. Trwa zbiórka na odbudowę domu dla jej rodziny
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