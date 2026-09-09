Caritas Diecezji Siedleckiej czeka na nowych wolontariuszy! Mogą zgłaszać się do Centrów Wolontariatu w Siedlcach lub Białej Podlaskiej

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-09 17:33

Nie trzeba być superbohaterem, żeby zmieniać świat na lepsze. Wystarczy czas, otwarte serce i chęć działania. Jak co roku, Caritas Diecezji Siedleckiej zachęca do zostania wolontariuszem Centrów Wolontariatu w Siedlcach i w Białej Podlaskiej. Warto podjąć takie wyzwanie i zostać wolontariuszem Caritas, by móc pomagać innym, ale także poznawać nowych ludzi i rozwijać swoje umiejętności.

Caritas Diecezji Siedleckiej czeka na nowych wolontariuszy! Mogą zgłaszać się do Centrów Wolontariatu w Siedlcach lub Białej Podlaskiej
Autor: Monika Półbratek Centrum Wolontariatu CDS w Siedlcach

Wolontariusze Caritas mają różne możliwości pracy i rozwoju. Można zarówno pomagać dzieciom czy osobom niepełnosprawnym, jak też seniorom, osobom w kryzysie bezdomności i innym potrzebującym.

– W Centrum Wolontariatu angażujemy się w wiele wydarzeń i akcji społecznych. Realizujemy własne pomysły i inicjatywy. Dlatego z pewnością warto podjąć wolontariat – mówi Małgorzata Strzelec, pracownik Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej.

– Niemal na każdym etapie poznaje się nowych ludzi i można zrobić wiele dobrego dla innych. Wolontariat to nie tylko pomoc – to także zdobywanie doświadczenia, zawieranie nowych relacji, nieustanny rozwój, które dają wiele radości i satysfakcji – dodaje Beata Prokurat, pracownik Centrum Wolontariatu w Siedlcach.

Aby zostać wolontariuszem, należy zgłosić się do pracownika Centrum, wypełnić formularz zgłoszeniowy i wybrać taką formę wolontariatu, w którą chcemy się zaangażować, zaznaczając, ile czasu planujemy na nią przeznaczyć. Warto dodać, że wolontariuszem, za zgodą rodzica/opiekuna, może zostać również osoba niepełnoletnia.

Kto i gdzie czeka na kontakt wolontariuszy:

  • Beata Prokurat, Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, ul. Bpa Świrskiego 57, [email protected], tel. 510-756-437. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,
  • Małgorzata Strzelec, Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 15, [email protected], tel. 780-061-313. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00.

Źródło: inf. pras. Caritas / AN

Caritas Diecezji Siedleckiej czeka na nowych wolontariuszy! Mogą zgłaszać się do Centrów Wolontariatu w Siedlcach lub Białej Podlaskiej
Autor: Caritas Diecezji Siedleckiej/ Materiały prasowe

Przeczytaj także:

Siedlce
Caritas Diecezji Siedleckiej
wolontariat
pomoc