Caritas Diecezji Siedleckiej czeka na nowych wolontariuszy! Mogą zgłaszać się do Centrów Wolontariatu w Siedlcach lub Białej Podlaskiej

Wolontariusze Caritas mają różne możliwości pracy i rozwoju. Można zarówno pomagać dzieciom czy osobom niepełnosprawnym, jak też seniorom, osobom w kryzysie bezdomności i innym potrzebującym.
– W Centrum Wolontariatu angażujemy się w wiele wydarzeń i akcji społecznych. Realizujemy własne pomysły i inicjatywy. Dlatego z pewnością warto podjąć wolontariat – mówi Małgorzata Strzelec, pracownik Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej.
– Niemal na każdym etapie poznaje się nowych ludzi i można zrobić wiele dobrego dla innych. Wolontariat to nie tylko pomoc – to także zdobywanie doświadczenia, zawieranie nowych relacji, nieustanny rozwój, które dają wiele radości i satysfakcji – dodaje Beata Prokurat, pracownik Centrum Wolontariatu w Siedlcach.
Aby zostać wolontariuszem, należy zgłosić się do pracownika Centrum, wypełnić formularz zgłoszeniowy i wybrać taką formę wolontariatu, w którą chcemy się zaangażować, zaznaczając, ile czasu planujemy na nią przeznaczyć. Warto dodać, że wolontariuszem, za zgodą rodzica/opiekuna, może zostać również osoba niepełnoletnia.
Kto i gdzie czeka na kontakt wolontariuszy:
- Beata Prokurat, Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, ul. Bpa Świrskiego 57, [email protected], tel. 510-756-437. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,
- Małgorzata Strzelec, Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 15, [email protected], tel. 780-061-313. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00.
Źródło: inf. pras. Caritas / AN