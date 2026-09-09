Caritas Diecezji Siedleckiej czeka na nowych wolontariuszy! Mogą zgłaszać się do Centrów Wolontariatu w Siedlcach lub Białej Podlaskiej

Nie trzeba być superbohaterem, żeby zmieniać świat na lepsze. Wystarczy czas, otwarte serce i chęć działania. Jak co roku, Caritas Diecezji Siedleckiej zachęca do zostania wolontariuszem Centrów Wolontariatu w Siedlcach i w Białej Podlaskiej. Warto podjąć takie wyzwanie i zostać wolontariuszem Caritas, by móc pomagać innym, ale także poznawać nowych ludzi i rozwijać swoje umiejętności.