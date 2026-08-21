Pokaz przedpremierowy filmu MARSUPILAMI w NoveKino Siedlce już 25 sierpnia

– Gdy nasze warsztatowe dzieła i smakołyki będą gotowe, pakujemy swoje skarby, łapiemy popcorn i wskakujemy w wygodne fotele, by pożegnać wakacje wielką, tropikalną przygodą na wielkim ekranie! Uwaga! To już wielki finał naszej wakacyjnej przygody, a liczba miejsc na pokładzie jest ściśle ograniczona! Kto pierwszy, ten lepszy – warto zaklepać miejsce już teraz! Planujcie wspaniały, rodzinny wtorek i świętujmy zakończenie wakacji razem! – zachęca Agnieszka Turyk.