Pokaz przedpremierowy filmu MARSUPILAMI w NoveKino Siedlce już 25 sierpnia

– Zapiszcie tę datę w kalendarzach, bo na zakończenie wakacji szykuje się podwójna dawka genialnej zabawy w prawdziwie dżunglowym stylu! Zanim ruszymy tropem kultowego, żółtego psotnika o niesamowicie długim ogonie, czeka nas pyszna, kulinarna i niezwykle kreatywna rozgrzewka! Co mamy w planie? Najpierw warsztaty, potem seans! Przed wejściem na salę kinową wskakujemy na około 45-minutowe warsztaty z niezawodną ekipą z Kulinarnego Poddasza! – zapowiada Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.
Co na warsztatach z Kulinarnym Poddaszem:
- Eksplozja smaków: uczestnicy odkryją i przetestują zaskakujące smaki popcornu,
- Kreatywna plastyka: będzie można zadbać o styl i własnoręcznie udekorować opakowania na granolę,
- Zdrowa pyszność: uczestnicy przygotują chrupiącą, pożywną granolę idealną na energię!
– Gdy nasze warsztatowe dzieła i smakołyki będą gotowe, pakujemy swoje skarby, łapiemy popcorn i wskakujemy w wygodne fotele, by pożegnać wakacje wielką, tropikalną przygodą na wielkim ekranie! Uwaga! To już wielki finał naszej wakacyjnej przygody, a liczba miejsc na pokładzie jest ściśle ograniczona! Kto pierwszy, ten lepszy – warto zaklepać miejsce już teraz! Planujcie wspaniały, rodzinny wtorek i świętujmy zakończenie wakacji razem! – zachęca Agnieszka Turyk.
Szczegóły wyprawy (rezerwujcie czas!):
- 📅 Kiedy: Wtorek, 25 sierpnia
- ⏰ Godzina: 10:30
- 📍 Gdzie: NoveKino Siedlce
- 🎟️ Bilety i zapisy: 25-640-77-60