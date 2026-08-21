Pokaz przedpremierowy filmu MARSUPILAMI w NoveKino Siedlce już 25 sierpnia

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-21 8:55

We wtorek, 25 sierpnia o godzinie 10:30 ostatnia, finałowa wyprawa w ramach tegorocznego Filmowego Lata w NoveKino Siedlce. Dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział w warsztatach z Kulinarnym Poddaszem i obejrzeć pokaz przedpremierowy filmu MARSUPILAMI.

Novekino Siedlce
Autor: Monika Półbratek

Zapiszcie tę datę w kalendarzach, bo na zakończenie wakacji szykuje się podwójna dawka genialnej zabawy w prawdziwie dżunglowym stylu! Zanim ruszymy tropem kultowego, żółtego psotnika o niesamowicie długim ogonie, czeka nas pyszna, kulinarna i niezwykle kreatywna rozgrzewka! Co mamy w planie? Najpierw warsztaty, potem seans! Przed wejściem na salę kinową wskakujemy na około 45-minutowe warsztaty z niezawodną ekipą z Kulinarnego Poddasza! – zapowiada Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.

Co na warsztatach z Kulinarnym Poddaszem:

  • Eksplozja smaków: uczestnicy odkryją i przetestują zaskakujące smaki popcornu,
  • Kreatywna plastyka: będzie można zadbać o styl i własnoręcznie udekorować opakowania na granolę,
  • Zdrowa pyszność: uczestnicy przygotują chrupiącą, pożywną granolę idealną na energię!
novekino
Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe

– Gdy nasze warsztatowe dzieła i smakołyki będą gotowe, pakujemy swoje skarby, łapiemy popcorn i wskakujemy w wygodne fotele, by pożegnać wakacje wielką, tropikalną przygodą na wielkim ekranie! Uwaga! To już wielki finał naszej wakacyjnej przygody, a liczba miejsc na pokładzie jest ściśle ograniczona! Kto pierwszy, ten lepszy – warto zaklepać miejsce już teraz! Planujcie wspaniały, rodzinny wtorek i świętujmy zakończenie wakacji razem! – zachęca Agnieszka Turyk.

Szczegóły wyprawy (rezerwujcie czas!):

  • 📅 Kiedy: Wtorek, 25 sierpnia
  • ⏰ Godzina: 10:30
  • 📍 Gdzie: NoveKino Siedlce
  • 🎟️ Bilety i zapisy: 25-640-77-60
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