Charytatywna Wyprzedaż Garażowa „Podziel się dobrem” już 22 sierpnia na targowisku w Siedlcach

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-20 9:12

Cykliczna Wyprzedaż Garażowa „Podziel się dobrem” daje okazję mieszkańcom Siedlec do pozbycia się staroci i dania im drugiego życia, zakupu oryginalnych przedmiotów, a jednocześnie wsparcia osób potrzebujących z miasta i powiatu siedleckiego. Każda taka akcja ma wymiar charytatywny. Można tam także przynosić karmę dla zwierząt, która zostanie przekazana na rzecz lokalnych bezdomniaków. Najbliższa wyprzedaż już 22 sierpnia. Będzie to jubileuszowe wydarzenie, bo pierwsze zostało zorganizowane rok temu.

Różne naczynia, książki i ubrania na wyprzedaży garażowej w Siedlcach. O szczegółach akcji przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: CC0 1.0

Już w sobotę 22 sierpnia widzimy się na Targowisku Miejskim przy ul. 11 Listopada 42 na kolejnej edycji Wyprzedaży Garażowej „Podziel się dobrem”! To dla nas wyjątkowy dzień, mija dokładnie rok od naszej pierwszej wspólnej wyprzedaży! Dziękujemy, że jesteście z nami, dajecie drugie życie przedmiotom i tworzycie tak niesamowitą społeczność! – mówi Małgorzata Mańkowska, siedlecka radna.

Szczegóły wydarzenia:

  • ​Kiedy: 22 sierpnia, godz.10.00-15.00
  • Uwaga: targowisko czynne będzie od godz. 8.30​
  • Gdzie: Targowisko Miejskie, ul. 11 Listopada 42​
  • Dla kogo: Dla każdego! Udział jest bezpłatny!

​Tradycyjnie podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka charytatywna (szukajcie puszki).

Charytatywna Wyprzedaż Garażowa „Podziel się dobrem” już 22 sierpnia na targowisku w Siedlcach
Autor: Wyprzedaż Garażowa - 1/ Canva.com

– Przyjdźcie upolować perełki, przewietrzyć własne szafy albo po prostu spędzić z nami miło czas i wspólnie świętować nasze małe urodziny! Wpadajcie i podzielcie się dobrem! – zachęca Małgorzata Mańkowska.

Organizatorzy i partnerzy wydarzenia:

  • MySiedlczanki  
  • Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. 
  • Stowarzyszenie Zgoda i Rozwój 
  • CIS Siedlce 
  • Caritas Diecezji Siedleckiej 
  • Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach 
  • Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach
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