Charytatywna Wyprzedaż Garażowa „Podziel się dobrem” już 22 sierpnia na targowisku w Siedlcach

– Już w sobotę 22 sierpnia widzimy się na Targowisku Miejskim przy ul. 11 Listopada 42 na kolejnej edycji Wyprzedaży Garażowej „Podziel się dobrem”! To dla nas wyjątkowy dzień, mija dokładnie rok od naszej pierwszej wspólnej wyprzedaży! Dziękujemy, że jesteście z nami, dajecie drugie życie przedmiotom i tworzycie tak niesamowitą społeczność! – mówi Małgorzata Mańkowska, siedlecka radna.
Szczegóły wydarzenia:
- Kiedy: 22 sierpnia, godz.10.00-15.00
- Uwaga: targowisko czynne będzie od godz. 8.30
- Gdzie: Targowisko Miejskie, ul. 11 Listopada 42
- Dla kogo: Dla każdego! Udział jest bezpłatny!
Tradycyjnie podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka charytatywna (szukajcie puszki).
– Przyjdźcie upolować perełki, przewietrzyć własne szafy albo po prostu spędzić z nami miło czas i wspólnie świętować nasze małe urodziny! Wpadajcie i podzielcie się dobrem! – zachęca Małgorzata Mańkowska.
Organizatorzy i partnerzy wydarzenia:
- MySiedlczanki
- Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
- Stowarzyszenie Zgoda i Rozwój
- CIS Siedlce
- Caritas Diecezji Siedleckiej
- Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
- Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach