Charytatywna Wyprzedaż Garażowa „Podziel się dobrem” już 22 sierpnia na targowisku w Siedlcach

Cykliczna Wyprzedaż Garażowa „Podziel się dobrem” daje okazję mieszkańcom Siedlec do pozbycia się staroci i dania im drugiego życia, zakupu oryginalnych przedmiotów, a jednocześnie wsparcia osób potrzebujących z miasta i powiatu siedleckiego. Każda taka akcja ma wymiar charytatywny. Można tam także przynosić karmę dla zwierząt, która zostanie przekazana na rzecz lokalnych bezdomniaków. Najbliższa wyprzedaż już 22 sierpnia. Będzie to jubileuszowe wydarzenie, bo pierwsze zostało zorganizowane rok temu.

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