Wakacyjna Kraina Zabawy, czyli piknik rodzinny z Panem Sprężynką już 23 sierpnia w Parku Miejskim Aleksandria

Wakacyjna Kraina Zabawy to doskonała okazja do wspólnego, aktywnego spędzenia czasu. Organizatorzy zadbali o bogaty program animacyjny i artystyczny:

Koncert „The best of Pan Sprężynka”

Gotowi na muzyczną przygodę? Pan Sprężynka i zespół Bąbel Ziombel zapraszają na interaktywne show pełne energii i humoru. Profesjonalni muzycy na żywo zagrają autorskie piosenki dla dzieci w dynamicznych aranżacjach reggae, ska, disco i folk. To występ, podczas którego całe rodziny będą tańczyć i śpiewać wspólnie z artystami, odkrywając zupełnie nową jakość rodzinnej rozrywki.

Fascynujący pokaz iluzji i magii

Pozwólcie się przenieść w świat niesamowitych zjawisk. Pan Sprężynka – utalentowany iluzjonista i showman – zaprezentuje widowisko pełne znikających przedmiotów, iluzji optycznych oraz widowiskowych rekwizytów. Dzięki bezpośredniej interakcji z publicznością, dzieci będą miały okazję osobiście uczestniczyć w trikach, sprawiając, że rzeczy pozornie niemożliwe staną się rzeczywistością.

Autor: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach/ Materiały prasowe

Impreza nie z tej ziemi z DJ Sprężynką

Na widowiskowe zakończenie pikniku – szalone animacje przy muzyce! DJ Sprężynka to prawdziwy mistrz zaangażowania publiczności – nauczy Was prostych układów tanecznych, poprowadzi wesołe konkursy oraz zabawy z chustą i liną animacyjną. W programie nie zabraknie modelowania balonów, tęczowych fryzur, a niesamowitego klimatu dopełnią wytwornica baniek mydlanych oraz magiczny deszcz konfetti.

Zdaniem organizatorów, Pan Sprężynka to sprawdzona gwarancja, że wszyscy uczestnicy opuszczą Park Aleksandria z szerokimi uśmiechami i głowami pełnymi cudownych wspomnień! Udział jest bezpłatny!

Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zadanie pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Źródło: inf. pras. MOK