Przeciwni budowie asfaltowni mieszkańcy Wołyniec Kolonii odwiedzili sesję rady gminy Siedlce. Mają wsparcie radnych

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-20 22:20

„NIE! Asfaltownia, TAK! Przyroda” – to hasło z koszulek, które na sesję rady gminy Siedlce włożyli niektórzy mieszkańcy Wołyniec Kolonii. Chcieli oficjalnie wyrazić swój sprzeciw przeciwko budowie w ich miejscowości wytwórni mas bitumicznych i węzła betoniarskiego przez lokalną firmę. Podczas sesji radni głosowali nad projektem uchwały sejmiku Mazowsza, który miał wyłączyć działki pod asfaltownię z siedlecko-węgrowskiego obszaru chronionego.

Kilkudziesięciu zaniepokojonych sprawą mieszkańców miejscowości Wołyńce Kolonia i okolic pojawiło się zarówno na obradach Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, jak i na Sesji Rady Gminy. Dlaczego sprzeciwiają się budowie asfaltowni, a także co powiedzieli przed głosowaniem radnych i tuż po nim, można usłyszeć w załączonym poniżej materiale dźwiękowym.

POSŁUCHAJ, co myślą mieszkańcy gminy Siedlce o budowie asfaltowni. Co powiedzieli przed i po głosowaniu radnych?
Mediateka.pl

W głosowaniu na komisji za projektem uchwały opowiedziało się 12 radnych, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Podczas sesji rada była już jednomyślna, głosując 14 głosów za utrzymaniem obszaru chronionego na wspomnianym terenie. Oznacza to zakaz lokalizowania na działkach inwestora uciążliwych zakładów przemysłowych takich jak asfaltownia. Mieszkańcy zapowiadają jednak, że to nie koniec ich batalii, bo inwestor może jeszcze odwołać się do wojewody. Nie zamierzają się jednak poddać! Do tematu będziemy pewnie jeszcze wracać na antenie i w portalu ESKi.

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