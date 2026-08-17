Nietrzeźwy 59-latek jechał motocyklem bez uprawnień. Na wiadukcie w Białkach został potrącony przez osobówkę

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-17 10:16

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielny wieczór, 16 sierpnia, na wiadukcie na drodze krajowej nr 63 w Białkach pod Siedlcami. 59-letni motocyklista, kierujący Harleyem, został potrącony przez samochód osobowy marki BMW. Kierowca osobówki odjechał z miejsca zdarzenia. Co więcej, okazało się, że motocyklista był pijany i nie posiadał uprawnień do kierowania motorem.

policja
Autor: Andrzej Rembow/ Pixabay.com

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 59-letni mężczyzna, kierujący motocyklem marki Harley-Davidson, jechał od strony Łukowa w kierunku Siedlec. W trakcie wyprzedzania go przez nieustalonego kierującego samochodem osobowym, motocyklista został zmuszony do zjechania na pobocze, gdzie uderzył w barierę ochronną. Kierujący samochodem odjechał z miejsca zdarzenia. – poinformowała nas podkom. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Podczas wykonywanych na miejscu czynności policjanci sprawdzili stan trzeźwości poszkodowanego 59-latka. Wtedy okazało się, że mężczyzna znajduje się w stanie nietrzeźwości.

– Badanie wykazało 1,6 promila alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklem. Jednoślad został przekazany wskazanej osobie. – mówi podkom. Barbara Jastrzębska.

Policjanci prowadzą obecnie czynności, mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności, w jakich doszło do potrącenia motocyklisty, w tym ustalenie tożsamości osoby kierującej samochodem osobowym marki BMW, która odjechała z miejsca zdarzenia.

– Po raz kolejny przypominamy, że alkohol i kierowanie pojazdem to wyjątkowo niebezpieczne połączenie. Nietrzeźwy kierujący ma zaburzoną ocenę sytuacji, wydłużony czas reakcji i ograniczoną zdolność prawidłowego reagowania na zagrożenia. Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu i nie pozwalajmy na to innym. – apeluje podkom. Barbara Jastrzębska.

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