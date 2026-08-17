Nietrzeźwy 59-latek jechał motocyklem bez uprawnień. Na wiadukcie w Białkach został potrącony przez osobówkę

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 59-letni mężczyzna, kierujący motocyklem marki Harley-Davidson, jechał od strony Łukowa w kierunku Siedlec. W trakcie wyprzedzania go przez nieustalonego kierującego samochodem osobowym, motocyklista został zmuszony do zjechania na pobocze, gdzie uderzył w barierę ochronną. Kierujący samochodem odjechał z miejsca zdarzenia. – poinformowała nas podkom. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Podczas wykonywanych na miejscu czynności policjanci sprawdzili stan trzeźwości poszkodowanego 59-latka. Wtedy okazało się, że mężczyzna znajduje się w stanie nietrzeźwości.

– Badanie wykazało 1,6 promila alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklem. Jednoślad został przekazany wskazanej osobie. – mówi podkom. Barbara Jastrzębska.

Policjanci prowadzą obecnie czynności, mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności, w jakich doszło do potrącenia motocyklisty, w tym ustalenie tożsamości osoby kierującej samochodem osobowym marki BMW, która odjechała z miejsca zdarzenia.