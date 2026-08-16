Białki: Zderzenie motocyklisty i samochodu na wiadukcie. Kierowca osobówki uciekł z miejsca zdarzenia!

– Po godz. 20.00 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na wiadukcie DK63 w Białkach doszło do zderzenia BMW z motocyklem. Motocykliście udzielana jest pomoc na miejscu. Kierujący BMW oddalił się z miejsca zdarzenia samochodem. Trwają poszukiwania kierowcy BMW – informuje asp. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.