Od 17 sierpnia przystanek autobusowy przy ul. Piłsudskiego w Łukowie został czasowo wyłączony z użytkowania

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-17 8:20

W związku z prowadzonymi przez firmę Zeltech pracami budowlanymi na Placu Narutowicza w Łukowie, od 17 sierpnia 2026 r. czasowo wyłączony z użytkowania został przystanek autobusowy, zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego, w rejonie Placu Narutowicza.

Informacja o nieczynnym przystanku w Łukowie na tle placu budowy. O utrudnieniach dowiesz się z radia Eska Siedlce.
Autor: Urząd Miasta Łuków/ Materiały prasowe

Z przystanku przy ul. Piłsudskiego w Łukowie korzystają autobusy komunikacji miejskiej obsługujące linie Ł1 (Wereszczakówny – Zalew Zimna Woda) oraz Ł2 (Wereszczakówny – Dworzec PKP). W związku z wyłączeniem wspomnianego przystanku w rejonie placu Narutowicza, autobusy komunikacji miejskiej ominą go i nie będą się na nim zatrzymywać.

Szacowany czas wyłączenia przystanku z użytkowania wynosi około dwóch tygodni, czyli do końca sierpnia 2026 r. Według wykonawcy, termin ten może jeszcze ulec zmianie, w zależności od postępu prowadzonych w tym rejonie prac.

Urząd Miasta Łuków apeluje do pasażerów autobusów o korzystanie z innych przystanków oraz o zwracanie uwagi na oznakowanie i bieżącą organizację ruchu w rejonie prowadzonych robót.

Firma Zeltech i pracownicy łukowskiego magistratu przepraszają za utrudnienia związane z czasowym wyłączeniem przystanku i proszą o wyrozumiałość.

Źródło: inf. pras. UMŁ

Przeczytaj także:
Białki: Zderzenie motocyklisty i samochodu na wiadukcie. Kierowca osobówki ucie…
Fani „Rancza” spotkali się w Gminie Mrozy
Stara Kornica: Zderzenie motocyklisty i osobówki, jedna osoba ranna!
utrudnienia
Łuków