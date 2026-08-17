Od 17 sierpnia przystanek autobusowy przy ul. Piłsudskiego w Łukowie został czasowo wyłączony z użytkowania

Z przystanku przy ul. Piłsudskiego w Łukowie korzystają autobusy komunikacji miejskiej obsługujące linie Ł1 (Wereszczakówny – Zalew Zimna Woda) oraz Ł2 (Wereszczakówny – Dworzec PKP). W związku z wyłączeniem wspomnianego przystanku w rejonie placu Narutowicza, autobusy komunikacji miejskiej ominą go i nie będą się na nim zatrzymywać.

Szacowany czas wyłączenia przystanku z użytkowania wynosi około dwóch tygodni, czyli do końca sierpnia 2026 r. Według wykonawcy, termin ten może jeszcze ulec zmianie, w zależności od postępu prowadzonych w tym rejonie prac.

Urząd Miasta Łuków apeluje do pasażerów autobusów o korzystanie z innych przystanków oraz o zwracanie uwagi na oznakowanie i bieżącą organizację ruchu w rejonie prowadzonych robót.

Firma Zeltech i pracownicy łukowskiego magistratu przepraszają za utrudnienia związane z czasowym wyłączeniem przystanku i proszą o wyrozumiałość.

Źródło: inf. pras. UMŁ