Powiat siedlecki: Trzy wypadki i osiem kolizji tylko w ciągu jednej doby! Policja apeluje o ostrożność!

Seria kolizji i wypadków

Nieszczęśliwa lawina kolizji ruszyła już od poniedziałku 17 sierpnia. Około godz. 17.00 do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło na ul. Dolina Helenki w Stoku Lackim (zdarzenie z załączonych zdjęć). Kolejnego dnia nastąpiła kulminacja niebezpiecznych zdarzeń w mieście i regionie. W ramach ostrzeżenia warto wspomnieć o tych najgroźniejszych.

Autor: KA MO, zdjęcie od Czytelnika, dziękujemy!/ Archiwum prywatne Kolizja na ul. Dolina Helenki w Stoku Lackim

– Jedno z poważniejszych miało miejsce w miejscowości Żabokliki na ul. Korczewskiej. 42-letnia kierująca Audi A4, jadąc w kierunku Siedlec, najechała na tył prawidłowo poruszającego się w tym samym kierunku motoroweru. W wyniku zderzenia motorower przewrócił się wraz z kierującym nim 54-letnim mężczyzną. Został on przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Na szczęście nie odniósł obrażeń. – informuje podkom. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Jak ustalili policjanci, 42-latka nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami, a przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Jej pojazd został zabezpieczony, a kobieta po wykonaniu niezbędnych czynności została zwolniona. Wkrótce usłyszy zarzuty.

– Do kolejnego zdarzenia doszło na ul. Starowiejskiej w Siedlcach. 32-letnia mieszkanka powiatu siedleckiego podczas włączania się do ruchu najechała na 74-letnią rowerzystkę jadącą chodnikiem w kierunku centrum miasta. Seniorka została przewieziona do szpitala. – relacjonuje podkom. Jastrzębska. – Niebezpiecznie było również w miejscowości Opole. Tam 38-letnia kierująca Mazdą nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego doszło do zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku Volkswagenem Passatem, którym kierował 55-letni mężczyzna. Kierowca Volkswagena został przewieziony do szpitala. – dodaje.

Zwolnijmy – mokra droga nie wybacza błędów

Siedlecka Policja przypomina, że Opady deszczu znacząco zmieniają warunki jazdy. Mokra nawierzchnia wydłuża drogę hamowania, zmniejsza przyczepność opon i sprawia, że nawet pozornie bezpieczna prędkość może okazać się zbyt duża. Szczególną ostrożność należy zachować na zakrętach, przed skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych oraz podczas wykonywania manewrów.

– Apelujemy do kierujących: zdejmijcie nogę z gazu, zwiększcie odstęp od poprzedzającego pojazdu i uważnie obserwujcie drogę oraz jej otoczenie. Pamiętajmy również o niechronionych uczestnikach ruchu – pieszych, rowerzystach i użytkownikach jednośladów, którzy w przypadku zdarzenia są szczególnie narażeni na poważne obrażenia. – apeluje Policjantka.

Mundurowi przypominają też, że alkohol i kierowanie pojazdem to połączenie, które może prowadzić do tragedii. Nietrzeźwy kierujący ma zaburzoną ocenę odległości i prędkości, wolniej reaguje i stwarza realne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu.

Bezpieczeństwo na drodze zależy od decyzji każdego z nas. Dostosujmy prędkość do warunków, zachowujmy bezpieczny odstęp i nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu.