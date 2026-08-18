Kolizja maszyny drogowej z pociągiem na przejeździe kolejowo-drogowym Chromin-Jaźwiny w powiecie garwolińskim

– Do zdarzenia doszło około godz. 10.20. Zgłoszenie wpłynęło od dyżurnego ruchu. Wynikało z niego, że na niestrzeżonym przejeździe kolejowym Chromin-Jaźwiny pojazd zderzył się z pociągiem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że maszyna drogowa do frezowania asfaltu, wykonującą pracę w rejonie przejazdu, zaczepiła o przejeżdżający pociąg towarowy. W wyniku zderzenia pojazd się wywrócił, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Operator maszyny oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb. W wyniku czynności policjantów jego tożsamość została już ustalona. W najbliższym czasie planowane są dalsze czynności procesowe z udziałem mężczyzny. – poinformowała nas kom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.