Kolizja maszyny drogowej z pociągiem na przejeździe kolejowo-drogowym Chromin-Jaźwiny w powiecie garwolińskim

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-18 16:05

Na terenie powiatu garwolińskiego doszło do niebezpiecznej sytuacji. Na przejeździe kolejowo-drogowym Chromin-Jaźwiny miała miejsce kolizja pociągu z maszyną drogową. Jej operator oddalił się z miejsca zdarzenia. Wywrócenie się maszyny powodowało kilkugodzinne utrudnienia w ruchu pojazdów.

– Do zdarzenia doszło około godz. 10.20. Zgłoszenie wpłynęło od dyżurnego ruchu. Wynikało z niego, że na niestrzeżonym przejeździe kolejowym Chromin-Jaźwiny pojazd zderzył się z pociągiem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że maszyna drogowa do frezowania asfaltu, wykonującą pracę w rejonie przejazdu, zaczepiła o przejeżdżający pociąg towarowy. W wyniku zderzenia pojazd się wywrócił, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Operator maszyny oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb. W wyniku czynności policjantów jego tożsamość została już ustalona. W najbliższym czasie planowane są dalsze czynności procesowe z udziałem mężczyzny. – poinformowała nas kom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Oprócz policjantów na miejscu interweniowali także strażacy z JRG Garwolin oraz druhowie z OSP Borowie, OSP Głosków i OSP Jaźwiny. Służby ustalają teraz szczegółowe okoliczności, dotyczące przyczyn i przebiegu tego niebezpiecznego zdarzenia. 

Kolizja maszyny drogowej z pociągiem na przejeździe kolejowo-drogowym Chromin-Jaźwiny w powiecie garwolińskim
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