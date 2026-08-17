Duże utrudnienia na A2! Na wysokości miejscowości Izdebki-Kosny autostrada jest całkowicie zablokowana

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-17 19:11

Komenda Miejska Policji w Siedlcach informuje, że w związku z pożarem naczepy samochodu ciężarowego na 586 kilometrze 2 hm. autostrady A2, na wysokości miejscowości Izdebki-Kosny w powiecie siedleckim jezdnia w kierunku Białej Podlaskiej jest obecnie całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin!

„Apelujemy do kierowców o zjazd z autostrady na węźle Siedlce Wschód i dalszą jazdę drogą krajową nr 2 (DK2). Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Prosimy o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz – w miarę możliwości – wybieranie tras alternatywnych. Jedźcie ostrożnie i zaplanujcie dodatkowy czas na podróż.” – czytamy na facebookowym fanpage’u Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Trwa zabezpieczanie miejsca, w którym doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Służby będą też ustalać szczegółowe okoliczności i przyczyny pożaru naczepy samochodu ciężarowego, który spowodował utrudnienia na autostradzie A2. 

Strażacy gaszący spaloną naczepę ciężarówki na autostradzie A2. O utrudnieniach przeczytasz w Eska Siedlce.
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