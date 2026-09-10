Tragedia w Sokołowie Podlaskim. Rowerzystka została potrącona przez ciężarówkę i zginęła na miejscu

– Na ulicy Oleksiaka Wichury w Sokowie Podlaskim doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem samochodu ciężarowego i rowerzystki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 44-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego, kierujący samochodem ciężarowym marki MAN, podczas skręcania w prawo w kierunku stacji paliw zderzył się z 56-letnią rowerzystką, która poruszała się ścieżką rowerową w tym samym kierunku. W wyniku poniesionych obrażeń kobieta poniosła śmierć na miejscu. – poinformowała nas mł. asp. Aneta Szurowska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.