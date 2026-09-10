Kierowca autobusu przewoził dzieci do szkoły, będąc po spożyciu alkoholu! Zatrzymali go inspektorzy ITD z Siedlec

W środę, 9 września, na terenie powiatu mińskiego, funkcjonariusze ITD prowadzili kontrole autobusów szkolnych w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. W pobliżu jednej ze szkół podstawowych podjęli czynności kontrolne wobec kierowcy autobusu linii regularnej, którym podróżowała grupa 38 dzieci i ich opiekunki. Jak się okazało się, nie powinien był tego dnia rano siadać za kierownicą żadnego pojazdu.

Wyczuwalna woń alkoholu

Już w trakcie pobierania wymaganych dokumentów inspektorzy poczuli woń alkoholu od 68-latka. Tak zwany alkomat przesiewowy wykazał obecność alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę. Na miejsce kontroli wezwano funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Badanie wykonane policyjnym alkomatem wykazało 0,10 mg/l – 0,21 promila w powietrzu wydychanym przez kierowcę. Oznacza to, że w momencie zatrzymania do kontroli przez ITD prowadził autobus w stanie po użyciu alkoholu.

Kierowca odpowie przed sądem

Inspektorzy przekazali pojazd i kierowcę do dalszych czynności służbowych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji z Mińska Mazowieckiego. Mundurowi zatrzymali jego prawo jazdy. Sprawa będzie miała swój finał przed sądem. Zgodnie z obowiązującym prawem, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu jest zagrożone aresztem albo grzywną nie niższą niż 2500 złotych i zakazem prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Piłeś alkohol - nie wsiadaj za kierownicę!

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu jest skrajnie niebezpiecznym zachowaniem na drodze. Nietrzeźwy kierowca lub będący w stanie po użyciu alkoholu może doprowadzić do katastrofalnych w skutkach zdarzeń drogowych. Zagraża życiu i zdrowiu wielu osób. Nawet niewielka ilość alkoholu negatywnie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. Powoduje on obniżenie koncentracji i opóźnia czas reakcji. Inspekcja Transportu Drogowego apeluje: Jeżeli piłeś alkohol - nie wsiadaj za kierownicę!

Źródło: inf. pras. WITD w Radomiu