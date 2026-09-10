Nowa wystawa poświęcona postaci królowej Bony i polsko-włoski koncert jazzowy na Zamku w Liwie

– W tym roku obchodzimy 500-lecie inkorporacji Mazowsza do Korony. Na tronie polskim wraz z Zygmuntem I Starym zasiadała wówczas królowa Bona, która po jego śmierci władała Mazowszem i miała duży wkład w proces inkorporacji Mazowsza do Korony i w sam rozwój Mazowsza. W niedzielę, 13 września, przybędzie do nas muzyk z miejscowości Bari, skąd przybyła do Polski do Krakowa królowa Bona! – zapowiada Eliza Czapska, dyrektor Muzeum-Zbrojowni na Zamku w Liwie. Jak dodaje, koncert na pewno zachwyci lokalnych fanów muzyki jazzowej: – Giuseppe Bassi, wybitny kontrabasista, zagra z maestro Kubą Stankiewiczem, wybitnym pianistą jazzowym, dziekanem Wydziału Jazzowego na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Będą grać utwory polsko-włoskie.

Tego dnia otwarta zostanie także nowa wystawa planszowa Archiwum Narodowego w Krakowie pt. „Bona Sforza Polska Królowa – szkic postaci”.

Początek koncertu i wernisażu wystawy już w najbliższą niedzielę, 13 września, o godz. 18.00 na Zamku w Liwie. Wstęp wolny!