Nowa wystawa poświęcona postaci królowej Bony i polsko-włoski koncert jazzowy na Zamku w Liwie

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-10 14:55

Nowa wystawa i polsko-włoski koncert jazzowy z udziałem artystów takich jak Giuseppe Bassi i Kuba Stankiewicz, już w niedzielę, 13 września, o godz. 18.00 na Zamku w Liwie. Wydarzenie będzie poświęcone postaci Królowej Bony Sforzy. Zostanie zorganizowane z okazji 500-lecia przyłączenia Mazowsza do Korony Polskiej i sfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zamek w Liwie
Autor: Wikimedia Commons / MOs810, CC/ CC BY-SA 4.0

W tym roku obchodzimy 500-lecie inkorporacji Mazowsza do Korony. Na tronie polskim wraz z Zygmuntem I Starym zasiadała wówczas królowa Bona, która po jego śmierci władała Mazowszem i miała duży wkład w proces inkorporacji Mazowsza do Korony i w sam rozwój Mazowsza. W niedzielę, 13 września, przybędzie do nas muzyk z miejscowości Bari, skąd przybyła do Polski do Krakowa królowa Bona! zapowiada Eliza Czapska, dyrektor Muzeum-Zbrojowni na Zamku w Liwie. Jak dodaje, koncert na pewno zachwyci lokalnych fanów muzyki jazzowej: – Giuseppe Bassi, wybitny kontrabasista, zagra z maestro Kubą Stankiewiczem, wybitnym pianistą jazzowym, dziekanem Wydziału Jazzowego na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Będą grać utwory polsko-włoskie.

Tego dnia otwarta zostanie także nowa wystawa planszowa Archiwum Narodowego w Krakowie pt. „Bona Sforza Polska Królowa – szkic postaci”.

Początek koncertu i wernisażu wystawy już w najbliższą niedzielę, 13 września, o godz. 18.00 na Zamku w Liwie. Wstęp wolny!

Królowa Bona w Liwie
Autor: Zamek w Liwie/ Materiały prasowe

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