W Siedlcach ruszył proces w sprawie pobicia Adama Niedzielskiego. Sprawa została skierowania do postępowania mediacyjnego

Podczas pierwszej rozprawy w Sądzie Okręgowym w Siedlcach pełnomocnik Adama Niedzielskiego wnioskował o utajnienie przebiegu postępowania, ze względu na ochronę danych, dotyczących stanu zdrowia pokrzywdzonego. Sędzia Małgorzata Makarska nie uwzględniła jednak tego wniosku. W związku z tym rozprawa toczy się jawnie.

Następnie obrona oskarżonych wniosła w ich imieniu o mediację. Obrońca podkreślał, że obaj mężczyźni żałują całego zajścia, chcieliby dojść do porozumienia z pokrzywdzonym, a rozpoczęcie mediacji przyśpieszy zakończenie procesu. Ponieważ pokrzywdzony nie był obecny na sali, jego pełnomocnik potrzebował czasu na skonsultowanie się z klientem.

Po przerwie okazało się, że wszystkie strony postępowania wyrażają zgodę na rozpoczęcie mediacji. Adam Niedzielski przekazał to poprzez swojego pełnomocnika, powołując się przy tym na chrześcijańskie wartości i wyrażając nadzieję, że Sąd łagodnie potraktuje oskarżonych Aleksandra B. i Rafała G.

Sędzia, w związku ze zgodnym wnioskiem stron, postanowiła skierować sprawę do postępowania mediacyjnego.

Po rozprawie adwokat Andrzej Ważny, pełnomocnik pokrzywdzonego, powiedział nam, że Adam Niedzielski chętnie zgodził się na mediację: – Mój klient to osoba niezwykle empatyczna i ten uniwersalny światopogląd, który prezentuje, wymaga wręcz podejścia chrześcijańskiego do drugiej osoby, której się po prostu powinęła noga.

Postępowanie mediacyjne zostanie przeprowadzone latem i odbędzie się najprawdopodobniej w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Ze względu na okres wakacyjny i urlopowy, kolejna rozprawa została zaplanowana dopiero na 30 września.