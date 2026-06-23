W Siedlcach ruszył proces w sprawie pobicia Adama Niedzielskiego. Sprawa została skierowania do postępowania mediacyjnego

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-23 10:41

We wtorek, 23 czerwca, w Sądzie Okręgowym w Siedlcach ruszył proces w sprawie pobicia Adama Niedzielskiego. Były minister zdrowia został zaatakowany i pobity przez dwóch mężczyzn pod koniec sierpnia 2025 roku, gdy wychodził z jednej z siedleckich restauracji. Podejrzani Aleksander B. i Rafał G. przyznali się później do winy, choć podkreślali, że nie pamiętają zajścia, bo byli wtedy pod wpływem alkoholu. Dziś Sąd przychylił się do wniosku obrońcy o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego.

Sala sądowa w Siedlcach podczas rozprawy w sprawie pobicia Adama Niedzielskiego. Widoczni sędzia, prawnicy w togach oraz dwóch oskarżonych, siedzących po prawej stronie. Po lewej widać obrońcę oraz kobietę z blond włosami. O mediacjach w tej sprawie przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Monika Półbratek

Podczas pierwszej rozprawy w Sądzie Okręgowym w Siedlcach pełnomocnik Adama Niedzielskiego wnioskował o utajnienie przebiegu postępowania, ze względu na ochronę danych, dotyczących stanu zdrowia pokrzywdzonego. Sędzia Małgorzata Makarska nie uwzględniła jednak tego wniosku. W związku z tym rozprawa toczy się jawnie.

Następnie obrona oskarżonych wniosła w ich imieniu o mediację. Obrońca podkreślał, że obaj mężczyźni żałują całego zajścia, chcieliby dojść do porozumienia z pokrzywdzonym, a rozpoczęcie mediacji przyśpieszy zakończenie procesu. Ponieważ pokrzywdzony nie był obecny na sali, jego pełnomocnik potrzebował czasu na skonsultowanie się z klientem.

Po przerwie okazało się, że wszystkie strony postępowania wyrażają zgodę na rozpoczęcie mediacji. Adam Niedzielski przekazał to poprzez swojego pełnomocnika, powołując się przy tym na chrześcijańskie wartości i wyrażając nadzieję, że Sąd łagodnie potraktuje oskarżonych Aleksandra B. i Rafała G. 

Sędzia, w związku ze zgodnym wnioskiem stron, postanowiła skierować sprawę do postępowania mediacyjnego.

Po rozprawie adwokat Andrzej Ważny, pełnomocnik pokrzywdzonego, powiedział nam, że Adam Niedzielski chętnie zgodził się na mediację: – Mój klient to osoba niezwykle empatyczna i ten uniwersalny światopogląd, który prezentuje, wymaga wręcz podejścia chrześcijańskiego do drugiej osoby, której się po prostu powinęła noga. 

Postępowanie mediacyjne zostanie przeprowadzone latem i odbędzie się najprawdopodobniej w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Ze względu na okres wakacyjny i urlopowy, kolejna rozprawa została zaplanowana dopiero na 30 września.

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