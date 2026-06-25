Dziecko wypadło z pierwszego piętra szeregowca przy ul. Chełmońskiego w Siedlcach. Interweniował śmigłowiec LPR

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-25 20:42

Do niebezpiecznego wypadku doszło w czwartek, 25 czerwca. Po godz. 19.00 z pierwszego piętra szeregowego bloku typu bliźniak przy ul. Chełmońskiego w Siedlcach wypadło dziecko w wieku 8 lat. Na miejsce wezwano służby – straż pożarną i policję. Lądował tam także śmigłowiec LPR.

Informację o niebezpiecznym zdarzeniu przy ul. Chełmońskiego potwierdziła Komenda Miejska Policji w Siedlcach: 

Dziś wieczorem otrzymaliśmy zgłoszenie o nieszczęśliwym wypadku z udziałem 8-letniego dziecka, do którego doszło w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Chełmońskiego w Siedlcach. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala. W domu była obecna matka dziecka, która została przebadana przez policjantów. Badanie wykazało, że była trzeźwa. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wykonali niezbędne czynności procesowe. – poinformowała nas asp. Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej komendy Policji.

Służby będą teraz pracować nad wyjaśnieniem szczegółowych okoliczności tego zdarzenia. 

Pracujący na miejscu strażacy, udzielili też pomocy gołębiowi, który zaplątał się w siatkę, zabezpieczającą daszek nad balkonem znajdującego się obok budynku.

Karetka pogotowia i radiowóz policyjny stoją przed szeregowcem przy ul. Chełmońskiego w Siedlcach po wypadku dziecka. O zdarzeniu, gdzie 8-latek wypadł z pierwszego piętra, przeczytasz więcej na naszym portalu.
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