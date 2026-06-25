Dziecko wypadło z pierwszego piętra szeregowca przy ul. Chełmońskiego w Siedlcach. Interweniował śmigłowiec LPR

– Dziś wieczorem otrzymaliśmy zgłoszenie o nieszczęśliwym wypadku z udziałem 8-letniego dziecka, do którego doszło w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Chełmońskiego w Siedlcach. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala. W domu była obecna matka dziecka, która została przebadana przez policjantów. Badanie wykazało, że była trzeźwa. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wykonali niezbędne czynności procesowe. – poinformowała nas asp. Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej komendy Policji.