Tragiczny wypadek w Niemojkach. Zginął 36-latek kierujący Audi!

25 czerwca po południu w Niemojkach 36-latek kierujący audi próbował wyminąć kilka pojazdów, uderzył w naczepę ciężarówki, a następnie auto wypadło z drogi i uderzyło w drzewo

- Przed godz. 15.00 w Niemojkach, doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. 36-letni kierujący osobowym Audi, jadąc w kierunku miejscowości Łosice, podjął manewr wyprzedzania ciągu samochodów. Jeden z pojazdów, ciężarowa Scania z naczepą, kierowana przez 51-letniego mieszkańca Białegostoku, wykonała manewr skrętu w lewo w posesję. 36-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego, próbując wrócić na swój pas ruchu, uderzył w tylny narożnik naczepy, po czym stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo, co doprowadziło do wywrócenia samochodu. W wyniku odniesionych obrażeń, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu – informuje asp. Emilia Matejczuk, z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Policjanci ustalili, że kierujący Scanią był trzeźwy. W miejscu zdarzenia trwają czynności pod nadzorem prokuratora. Droga zablokowana jest w obu kierunkach. Wyznaczono objazdy drogami lokalnymi.

Foto: KPP Łosice oraz "Gdzie Suszą Siedlce i okolice"

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