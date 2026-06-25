Tragiczny wypadek w Niemojkach. Zginął 36-latek kierujący Audi!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-06-25 16:58

Śmiertelny wypadek w powiecie łosickim, na miejscu zginął 36-latek. Droga jest zablokowana.

25 czerwca po południu w Niemojkach 36-latek kierujący audi próbował wyminąć kilka pojazdów, uderzył w naczepę ciężarówki, a następnie auto wypadło z drogi i uderzyło w drzewo

- Przed godz. 15.00 w Niemojkach, doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. 36-letni kierujący osobowym Audi, jadąc w kierunku miejscowości Łosice, podjął manewr wyprzedzania ciągu samochodów. Jeden z pojazdów, ciężarowa Scania z naczepą, kierowana przez 51-letniego mieszkańca Białegostoku, wykonała manewr skrętu w lewo w posesję. 36-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego, próbując wrócić na swój pas ruchu, uderzył w tylny narożnik naczepy, po czym stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo, co doprowadziło do wywrócenia samochodu. W wyniku odniesionych obrażeń, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu – informuje asp. Emilia Matejczuk, z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Policjanci ustalili, że kierujący Scanią był trzeźwy. W miejscu zdarzenia trwają czynności pod nadzorem prokuratora. Droga zablokowana jest w obu kierunkach. Wyznaczono objazdy drogami lokalnymi.

Foto: KPP Łosice oraz "Gdzie Suszą Siedlce i okolice"

Ulica z resztkami po wypadku w Niemojkach, gdzie 26-letni kierowca Audi zginął, uderzając w ciężarówkę i drzewo. Widać fragment naczepy TIR, wozy strażackie, policyjny radiowóz i ratowników, pracujących pod czerwoną płachtą. Więcej informacji o tej tragedii znajdziesz na naszym portalu.
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