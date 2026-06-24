W weekend w Siedlcach i regionie żar będzie lał się z nieba

Koniec czerwca przynosi wysokie temperatury, a w najbliższych dniach i w lipcu spodziewane są kolejne fale upału z wartościami przekraczającymi 30–35°C. Wysokie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia oraz wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Autor: Andri Wahyudi/ Shutterstock