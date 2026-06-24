W weekend w Siedlcach i regionie żar będzie lał się z nieba

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-06-24 13:04

Koniec czerwca przynosi wysokie temperatury, a w najbliższych dniach i w lipcu spodziewane są kolejne fale upału z wartościami przekraczającymi 30–35°C. Wysokie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia oraz wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Kobieta chroniąca się pod czerwonym parasolem przed intensywnym słońcem na tle bezchmurnego, błękitnego nieba. Promienie słoneczne padają bezpośrednio na parasol, tworząc silny odblask i podkreślając upalne warunki, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Andri Wahyudi/ Shutterstock

Końcówka czerwca w Siedlcach i regionie będzie upalna. W sobotę ( 27 czerwca) synoptycy prognozują temperatury rzędu 30-31 st. C, natomiast w niedzielę ( 28 czerwca) oraz w kolejnych dniach temperatury mogą sięgnąć nawet 35 st. i to w cieniu.

Co należy robić w upale?

  • Unikaj wychodzenia na zewnątrz w godzinach 10:00–16:00.
  • Pij regularnie duże ilości niegazowanej wody (2–3 litry dziennie). Unikaj alkoholu, kawy i napojów energetycznych.
  • Noś lekkie, jasne, przewiewne ubrania oraz nakrycie głowy.
  • Szczególną opieką otaczaj osoby starsze, małe dzieci, osoby przewlekle chore oraz zwierzęta.
  • Nigdy nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w zamkniętym samochodzie – temperatura wewnątrz pojazdu może wzrosnąć do niebezpiecznego poziomu w zaledwie kilka minut.
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