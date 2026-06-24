W weekend w Siedlcach i regionie żar będzie lał się z nieba

Końcówka czerwca w Siedlcach i regionie będzie upalna. W sobotę ( 27 czerwca) synoptycy prognozują temperatury rzędu 30-31 st. C, natomiast w niedzielę ( 28 czerwca) oraz w kolejnych dniach temperatury mogą sięgnąć nawet 35 st. i to w cieniu.
Co należy robić w upale?
- Unikaj wychodzenia na zewnątrz w godzinach 10:00–16:00.
- Pij regularnie duże ilości niegazowanej wody (2–3 litry dziennie). Unikaj alkoholu, kawy i napojów energetycznych.
- Noś lekkie, jasne, przewiewne ubrania oraz nakrycie głowy.
- Szczególną opieką otaczaj osoby starsze, małe dzieci, osoby przewlekle chore oraz zwierzęta.
- Nigdy nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w zamkniętym samochodzie – temperatura wewnątrz pojazdu może wzrosnąć do niebezpiecznego poziomu w zaledwie kilka minut.