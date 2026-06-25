Kałuszyn: W rzece pojawiła się piana. Zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy!

- 24 czerwca po godzinie 21.00 dyżurny Komisariatu Policji w Mrozach otrzymał zgłoszenie dotyczące pojawienia się pienistej substancji na rzece Witówka. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol policji, który potwierdził zgłoszenie. W toku podjętych czynności funkcjonariusze ustalili, że substancja przedostawała się do rzeki poprzez system kanalizacji deszczowej. Dalsze działania wykazały, że jej źródłem był opuszczony zakład znajdujący się na terenie Kałuszyna. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przeprowadzili oględziny, przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli zapis monitoringu i inne ślady, mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania - informuje starszy sierżant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Służby podjęły intensywne działania i zatrzymano mężczyznę, który mógł mieć związek ze sprawą.

- W wyniku intensywnej pracy funkcjonariuszy zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułu 183 Kodeksu Karnego. Całe zgromadzonego materiału dowodowego została przekazana do prokuratury rejonowej w Mińsku Mazowieckim wraz z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania – dodaje starszy sierżant Paula Antolak.

Przestępstwa przeciwko środowisku związane z nielegalnym gospodarowaniem, składowaniem, transportem lub przetwarzaniem odpadów i substancji, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka albo środowisku są zagrożone karą od kilku miesięcy do nawet 12 lat pozbawienia wolności.