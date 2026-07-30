Siedlczanie upamiętnią 1 sierpnia 82. rocznicę Powstania Warszawskiego

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-30 11:32

W 1944 roku, Warszawiacy podjęli heroiczny zryw przeciwko okupacji niemieckiej, dając świadectwo niezłomnej woli i determinacji naszego narodu. W Siedlcach, jak w wielu innych miastach, obchody tej rocznicy są okazją do oddania czci tym, którzy walczyli o wolność kraju. 1 sierpnia o godz. 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe. Mieszkańcy zgromadzą się w centrum miasta, by upamiętnić historyczną rocznicę.

Symboliczny dźwięk syren przypomni o heroicznej walce polskiego podziemia z niemieckim okupantem w sierpniu i wrześniu 1944 r.

– Chcielibyśmy uczcić ten heroiczny czyn. Spotykamy się, tak jak i w minionych latach, na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Wojskowej w centrum, przy więzieniu. O godzinie 17.00 zawyją syreny alarmowe, zostanie na chwilę wstrzymany ruch. Oczywiście wcześniej pan prezydent będzie rozdawał flagi dla mieszkańców, więc serdecznie zapraszamy. Natomiast o godzinie 17.00 z dużą flagą wyjdą harcerze oraz mieszkańcy miasta. Chwilę zatrzymamy się w zadumie, uczcimy ten moment i wracamy spokojnie do domów z flagami. – zapowiada Piotr Woźniak, naczelnik gabinetu Prezydenta Miasta Siedlce.

Władze miasta chcą rozdać mieszkańcom w sumie około tysiąca chorągiewek. Przygotowali też około stu dużych flag. Później, o godz. 17.15 na Skwerze Niepodległości Zespół Artystyczny Seniorynki zaprasza mieszkańców na koncert patriotyczny poświęcony pamięci Powstańców Warszawskich.

Siedlczanie upamiętnią 1 sierpnia 82. rocznicę Powstania Warszawskiego
Autor: Urząd Miasta Siedlce/ Materiały prasowe
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