Siedlczanie upamiętnią 1 sierpnia 82. rocznicę Powstania Warszawskiego

– Chcielibyśmy uczcić ten heroiczny czyn. Spotykamy się, tak jak i w minionych latach, na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Wojskowej w centrum, przy więzieniu. O godzinie 17.00 zawyją syreny alarmowe, zostanie na chwilę wstrzymany ruch. Oczywiście wcześniej pan prezydent będzie rozdawał flagi dla mieszkańców, więc serdecznie zapraszamy. Natomiast o godzinie 17.00 z dużą flagą wyjdą harcerze oraz mieszkańcy miasta. Chwilę zatrzymamy się w zadumie, uczcimy ten moment i wracamy spokojnie do domów z flagami. – zapowiada Piotr Woźniak, naczelnik gabinetu Prezydenta Miasta Siedlce.