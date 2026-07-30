– Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia, bawimy się w Korczewie. Chcieliśmy tak ułożyć program, żeby każdy znalazł coś dla siebie, od najmłodszego do najstarszego. Będzie bardzo dużo atrakcji i dużo miejsc do oglądania, ponieważ Pałac w Korczewie po pożarze jest już otwarty i będzie można go zwiedzać. Przed pałacem będzie pokaz i stoiska przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, które należą do gminy Korczew, jak i do gmin sąsiednich. Na dziedzińcu będzie można coś podegustować i posmakować. Na placu będzie bardzo dużo innych atrakcji dla dzieci i dorosłych, a gwiazdą wieczoru będzie ENEJ. Zapraszam! – mówi Sławomir Wasilczuk, wójt gminy Korczew.