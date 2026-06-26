Biała Podlaska jest już połączona z Warszawą autostradą! GDDKiA oddała do ruchu fragment A2 na trasie Siedlce Wschód – Łukowisko

Krótszy czas dojazdu między stolicą a Białą Podlaską

Nieco ponad godzinę – tyle zajmie teraz przejazd samochodem osobowym z węzła Biała Podlaska na przedmieścia Warszawy. Dla kierowców będzie to olbrzymia zmiana w komforcie jazdy i czasie podróży. Gdy chcieliśmy pokonać taką samą trasę starą DK2, podróż trwała nawet trzykrotnie dłużej. Liczącą blisko 630 km trasę z Białej Podlaskiej do zachodniej granicy Polski w Świecku będzie można teraz pokonać w czasie ok. 5 godz.

Oficjalnie oddane do ruchu zostały 26 czerwca fragmenty dwóch odcinków realizacyjnych: Siedlce Południe – Malinowiec i Malinowiec – Łukowisko. Pierwszy z nich o długości 18,7 km i wartości blisko 589 mln zł realizowała firma Strabag. W grudniu 2025 r. GDDKiA udostępniła początkowe 8 km tego odcinka do węzła Siedlce Wschód, a teraz jego pozostałą część. Drugi odcinek o długości 20 km i wartości 389 mln zł budował Intercor. Przed weekendem majowym GDDKiA oddała do ruchu 2 km w obrębie węzła Łukowisko oraz dwa kolejne odcinki, Łukowisko – Swory i Swory – Biała Podlaska (łącznie 27 km).

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Na węźle Łukowisko autostrada A2 krzyżuje się z budowaną drogą ekspresową S19. Kierowcy zjeżdżając z autostrady na tym węźle, wjadą na tymczasowe połączenie z DK19. W ramach budowy autostrady A2 powstał już blisko 2-kilometrowy odcinek ekspresówki, natomiast w budowie jest odcinek tej trasy od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do węzła Łukowisko i dalej na południe do końca obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że jego realizacja zakończy się w przyszłym roku i wtedy węzeł Łukowisko będzie funkcjonował w docelowym układzie.

Na północ od niego kierowcy zjadą tymczasowym łącznikiem na DK19. Trwa już przetarg na przedłużenie S19 w kierunku północnym i połączenie z odcinkami budowanymi w woj. Podlaskim.

Jak przebiegało wydłużenie autostrady A2 na wschód od Warszawy?

Jako pierwsza powstała obwodnica Mińska Mazowieckiego. Blisko 21-kilometrową trasę GDDKiA oddała do ruchu w 2012 r. Dzięki niej mieszkańcy tego miasta zapomnieli o tabunach ciężarówek w centrum. W 2021 r. Warszawa została połączona z obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Oddanie do ruchu ostatniej części drogi ekspresowej S2 z tunelem pod Ursynowem spięło zachodnią i wschodnią część A2. W 2024 r. autostradowe połączenie ze stolicą Polski zyskały Siedlce, a dziś Biała Podlaska.

Łącznie GDDKiA zbudowała blisko 140 km autostrady A2 od węzła Lubelska (na skrzyżowaniu z S17) do węzła Biała Podlaska (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 811). Na całej tej trasie, oprócz wymienionych już węzłów, mamy ich jeszcze dziewięć: Halinów, Mińsk Mazowiecki, Janów, Kałuszyn, Groszki, Siedlce Zachód, Siedlce Południe, Siedlce Wschód i Łukowisko. Osiem z nich zapewnia komunikację z DK92, a ostatni z S19. Do dyspozycji kierowców i podróżnych są już trzy pary MOP-ów: Ostrów Kania Północ i Południe, Moczydła i Jędrzejów oraz Kolonia Sitnik Północ i Południe. MOP-y Ługi Wielkie Północ i Południe będą dostępne w lipcu.

UE wspierała budowę A2

Realizacja całej autostrady pomiędzy węzłami Lubelska i Biała Podlaska kosztowała łącznie blisko 4,6 mld zł. Unia Europejska dofinansowała realizację tej trasy w latach 2008-2026 kwotą ponad 2,5 mld zł. Pieniądze pochodziły z różnych programów, zaczynając od Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ), jego kolejnej edycji na lata 2014-2021 oraz najnowszego Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). W ramach tego ostatniego na budowę czterech odcinków A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej GDDKiA otrzymała ponad 1,3 mld zł ze środków Unii Europejskiej. Łączny koszt ich budowy wyniósł blisko 3 mld zł.

Autostrada A2 łączy i rozwija

Trasa leży w korytarzu wschód-zachód i ma olbrzymie znaczenie, zarówno transportowe, gospodarcze jak i obronne. To fragment kluczowej trasy europejskiej E30. Autostrada przyciąga inwestorów, stając się impulsem do rozwoju Polski Wschodniej. Wzdłuż niedawno oddanych odcinków pomiędzy Warszawą i Białą Podlaską pojawiło się wiele nowych inwestycji, głównie centrów dystrybucyjnych i magazynowych. Ułatwi także dojazd do suchego portu w Małaszewiczach, Bialskiej Podstrefy Ekonomicznej czy lokalnych firm ulokowanych w sąsiedztwie autostrady i starej DK2.

Wraz z dzisiejszym oddaniem do ruchu blisko 30 km A2 pomiędzy węzłami Siedlce Wschód i Łukowisko stara DK2 do Białej Podlaskiej zmieni swoje oznaczenie na DK92. Autostrada tymczasowo kończy się na węźle Biała Podlaska. 10 czerwca 2026 r. GDDKiA podpisała umowę na realizację kolejnego jej odcinka, od okolic Kijowca do Dobrynia, a niedługo rozstrzygnie przetarg na fragment od Białej Podlaskiej do Kijowca. Te dwa odcinki, o łącznej długości ponad 25 km, pozwolą za trzy lata dojechać do Terminala Samochodowego w Koroszczynie. Na nim odprawią się samochody ciężarowe i do granicy z Białorusią dojadą drogą celną. Pojazdy osobowe będą korzystać z przejścia w Terespolu.

Źródło: inf. pras. Małgorzata Tarnowska, GDDKiA