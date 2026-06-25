Cały odcinek A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej będzie otwarty już od piątku!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-06-25 20:43

Już w piątek ( 26 czerwca) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępni do ruchu blisko 30 km autostrady A2 na odcinku Siedlce Wschód - Łukowisko. To ostatni fragment trasy między Warszawą a Białą Podlaską.

A2 Siedlce - Biała Podlaska
Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe

Tuż przed wakacjami kierowcy pojadą 65-kilometrowym odcinkiem autostrady pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską. Tym samym mieszkańcy tego ostatniego miasta i jego okolic będą mogli wygodniej i szybciej dojechać do Warszawy czy też dalej na zachód Polski. Zyskają połączenie z całą europejską siecią dróg szybkiego ruchu.

 Łączna wartość projektu obejmującego budowę czterech odcinków A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej to blisko 3 mld zł. Inwestycja została dofinansowana kwotą ponad 1,3 mld zł ze środków Unii Europejskiej z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Autostrada A2
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