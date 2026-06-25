Cały odcinek A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej będzie otwarty już od piątku!

Już w piątek ( 26 czerwca) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępni do ruchu blisko 30 km autostrady A2 na odcinku Siedlce Wschód - Łukowisko. To ostatni fragment trasy między Warszawą a Białą Podlaską.

Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe