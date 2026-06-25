Cały odcinek A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej będzie otwarty już od piątku!

Tuż przed wakacjami kierowcy pojadą 65-kilometrowym odcinkiem autostrady pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską. Tym samym mieszkańcy tego ostatniego miasta i jego okolic będą mogli wygodniej i szybciej dojechać do Warszawy czy też dalej na zachód Polski. Zyskają połączenie z całą europejską siecią dróg szybkiego ruchu.
Łączna wartość projektu obejmującego budowę czterech odcinków A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej to blisko 3 mld zł. Inwestycja została dofinansowana kwotą ponad 1,3 mld zł ze środków Unii Europejskiej z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.