Niebezpieczne zdarzenie w powiecie węgrowskim. W gminie Korytnica auto osobowe dachowało i wpadło do rzeki Liwiec

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-16 10:09

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło we wtorkowy poranek 16 czerwca, ok. godz. 6.00, na terenie gminy Korytnica w powiecie węgrowskim. Na trasie pomiędzy miejscowościami Górki Borze a Paplin samochód osobowy wypadł z drogi, dachował, a następnie wpadł do rzeki Liwiec.

Niebezpieczne zdarzenie w powiecie węgrowskim. W gminie Korytnica auto osobowe dachowało i wpadło do rzeki Liwiec
Autor: OSP Korytnica/ Facebook

Jak informują służby, kierowca samochodu osobowego najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Przez to stracił panowanie nad kierownicą, w wyniku czego auto dachowało, a następnie wpadło do starorzecza Liwca.  

Na szczęście kierujący o własnych siłach wydostał się z pojazdu i nie odniósł obrażeń.

W rejonie miejsca zdarzenia nie występują utrudnienia w ruchu drogowym. Zostało ono zakwalifikowane jako kolizja. Jak informuje Ratownictwo Powiatu Węgrowskiego, interweniowała tam policja, ZRM, a także strażacy z PSP Węgrów i druhowie z OSP Korytnica.

Niebezpieczne zdarzenie w powiecie węgrowskim. W gminie Korytnica auto osobowe dachowało i wpadło do rzeki Liwiec
Autor: OSP Korytnica/ Facebook
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