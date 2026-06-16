Jak informują służby, kierowca samochodu osobowego najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Przez to stracił panowanie nad kierownicą, w wyniku czego auto dachowało, a następnie wpadło do starorzecza Liwca.

Na szczęście kierujący o własnych siłach wydostał się z pojazdu i nie odniósł obrażeń.

W rejonie miejsca zdarzenia nie występują utrudnienia w ruchu drogowym. Zostało ono zakwalifikowane jako kolizja. Jak informuje Ratownictwo Powiatu Węgrowskiego, interweniowała tam policja, ZRM, a także strażacy z PSP Węgrów i druhowie z OSP Korytnica.