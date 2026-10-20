Liczyła na dobrze płatną pracę - straciła ponad 9 tysięcy!

- Do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie zgłosiła się młoda mieszkanka powiatu, która padła ofiarą oszustwa internetowego. Z jej zawiadomienia wynika, że w serwisie społecznościowym natrafiła na ogłoszenie o pracy bez wychodzenia z domu. Po kliknięciu w link została przekierowana na stronę, gdzie przedstawiono jej „zadania” polegające na polubieniu produktów rzekomo sprzedawanych na jednym z popularnych portali. Po wykonaniu kilku takich polubień miała otrzymać wynagrodzenie i informuje kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.