Liczyła na dobrze płatną pracę - straciła ponad 9 tysięcy!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-10-20 10:28

Mieszkanka powiatu garwolińskiego padła ofiarą oszustwa związanego z fałszywą ofertą pracy zamieszczoną w mediach społecznościowych. Sprawcy, wykorzystując pozornie nieskomplikowane „zadania” oraz mechanizm rzekomej wypłaty, doprowadzili do wyłudzenia od pokrzywdzonej ponad 9 tysięcy złotych.

Dłonie kobiety ze smartfonem przy laptopie. O oszustwie na ofertę pracy przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Pexels.com

- Do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie zgłosiła się młoda mieszkanka powiatu, która padła ofiarą oszustwa internetowego. Z jej zawiadomienia wynika, że w serwisie społecznościowym natrafiła na ogłoszenie o pracy bez wychodzenia z domu. Po kliknięciu w link została przekierowana na stronę, gdzie przedstawiono jej „zadania” polegające na polubieniu produktów rzekomo sprzedawanych na jednym z popularnych portali. Po wykonaniu kilku takich polubień miała otrzymać wynagrodzenie i informuje kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Kobieta ukończyła zadania. Wtedy otrzymała informację, że wypłata będzie możliwa dopiero po dokonaniu wpłaty „na poczet wynagrodzenia”. Pokrzywdzona, przekonana o legalności oferty, wykonywała kolejne przelewy zgodnie z instrukcjami oszustów. Łącznie straciła ponad 9 tys. zł. Kiedy nadal nie otrzymywała obiecanego wynagrodzenia, zorientowała się, że została oszukana.

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