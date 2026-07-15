NoveKino Siedlce zaprasza na Filmowe Lato

- Zapiszcie tę datę w kalendarzach, bo szykuje się podwójna dawka genialnej zabawy w iście polinezyjskim stylu. Zanim wspólnie z Vaianą i Maui wyruszymy na ratunek wyspie Motunui, czeka nas pyszna, kulinarna i niezwykle kreatywna rozgrzewka – informują organizatorzy.

Co jest w planie? Najpierw warsztaty, potem seans!

Przed wejściem na salę kinową odbędą się około 45-minutowe warsztaty z niezawodną ekipą z Kulinarnego Poddasza!

Dzieciaki poczują się jak prawdziwi żeglarze i wspólnie: Spróbują słonych przekąsek marynarzy – idealne na dalekie morskie wyprawy!

Stworzą bezpieczne bransoletki – talizmany godne prawdziwych odkrywców!

Nadzieją drożdżówki pysznymi masami – słodki ładunek na nasz pokład.

Po warsztatach kino zaprasza na wielką oceaniczną przygodę na wielkim ekranie!

Szczegóły wyprawy

Kiedy: Wtorek, 21 lipca

Godzina: 10:30

Gdzie: Novekino Siedlce

Bilety i zapisy: 25-640-77-60