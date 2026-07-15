NoveKino Siedlce zaprasza na Filmowe Lato

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-15 11:13

  We wtorek, 21 lipca o godzinie 10:30 będziecie mogli wyruszyć w wielką podróż w ramach Filmowego Lata!

Novekino Siedlce
Autor: Monika Półbratek

- Zapiszcie tę datę w kalendarzach, bo szykuje się podwójna dawka genialnej zabawy w iście polinezyjskim stylu. Zanim wspólnie z Vaianą i Maui wyruszymy na ratunek wyspie Motunui, czeka nas pyszna, kulinarna i niezwykle kreatywna rozgrzewka – informują organizatorzy.

Co jest w planie? Najpierw warsztaty, potem seans!

Przed wejściem na salę kinową odbędą się około 45-minutowe warsztaty z niezawodną ekipą z Kulinarnego Poddasza!

  • Dzieciaki poczują się jak prawdziwi żeglarze i wspólnie: Spróbują słonych przekąsek marynarzy – idealne na dalekie morskie wyprawy!
  •  Stworzą bezpieczne bransoletki – talizmany godne prawdziwych odkrywców!
  •  Nadzieją drożdżówki pysznymi masami – słodki ładunek na nasz pokład.

Po warsztatach kino zaprasza na wielką oceaniczną przygodę na wielkim ekranie!

Szczegóły wyprawy

  •  Kiedy: Wtorek, 21 lipca 
  • Godzina: 10:30
  •  Gdzie: Novekino Siedlce
  • Bilety i zapisy: 25-640-77-60
NoveKino Siedlce Filmowe Lato
Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe
Novekino Siedlce
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