NoveKino Siedlce zaprasza na Filmowe Lato

- Zapiszcie tę datę w kalendarzach, bo szykuje się podwójna dawka genialnej zabawy w iście polinezyjskim stylu. Zanim wspólnie z Vaianą i Maui wyruszymy na ratunek wyspie Motunui, czeka nas pyszna, kulinarna i niezwykle kreatywna rozgrzewka – informują organizatorzy.
Co jest w planie? Najpierw warsztaty, potem seans!
Przed wejściem na salę kinową odbędą się około 45-minutowe warsztaty z niezawodną ekipą z Kulinarnego Poddasza!
- Dzieciaki poczują się jak prawdziwi żeglarze i wspólnie: Spróbują słonych przekąsek marynarzy – idealne na dalekie morskie wyprawy!
- Stworzą bezpieczne bransoletki – talizmany godne prawdziwych odkrywców!
- Nadzieją drożdżówki pysznymi masami – słodki ładunek na nasz pokład.
Po warsztatach kino zaprasza na wielką oceaniczną przygodę na wielkim ekranie!
Szczegóły wyprawy
- Kiedy: Wtorek, 21 lipca
- Godzina: 10:30
- Gdzie: Novekino Siedlce
- Bilety i zapisy: 25-640-77-60