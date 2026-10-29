Policja i Prokuratura w Mińsku Mazowieckim apelują o zgłaszanie się świadków niebezpiecznego zdarzenia drogowego w rejonie węzła Kałuszyn na A2

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-29 11:53

Wymijał inne auta z ogromną szybkością i stworzył duże zagrożenie na autostradzie. Policja i prokuratura z Mińska Mazowieckiego szukają kierowcy auta marki Seat, który był sprawcą kolizji na A2-ce. Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło 24 października po godz. 20.00 w rejonie węzła Kałuszyn.

Budynek Prokuratury Okręgowej w Siedlcach z rowerem przed wejściem. O poszukiwaniu świadków wypadku przeczytasz w Eska Siedlce.
Autor: Monika Półbratek Prokuratura Okręgowa w Siedlcach

W związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem samochodu marki Seat, zaistniałym w dniu 24 października 2026 roku po godzinie 20.09 na autostradzie A2 w rejonie węzła Kałuszyn, Prokuratura Okręgowa w Siedlcach oraz policja zwracają się do osób dysponujących nagraniami z wideorejestratorów z przebiegu zdarzenia z prośbą o niezwłoczne przekazanie takich materiałów do Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim lub też do Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Przekazane materiały pozwolą na dokonanie pełnej prawno-karnej oceny zachowania kierowcy tego pojazdu. – apeluje Bartłomiej Świderski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Posiadane materiały można przekazać osobiście albo mailowo, wysyłając je na następujące adresy mailowe: [email protected] lub [email protected]

 

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