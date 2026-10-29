Policja i Prokuratura w Mińsku Mazowieckim apelują o zgłaszanie się świadków niebezpiecznego zdarzenia drogowego w rejonie węzła Kałuszyn na A2

Wymijał inne auta z ogromną szybkością i stworzył duże zagrożenie na autostradzie. Policja i prokuratura z Mińska Mazowieckiego szukają kierowcy auta marki Seat, który był sprawcą kolizji na A2-ce. Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło 24 października po godz. 20.00 w rejonie węzła Kałuszyn.

Autor: Monika Półbratek Prokuratura Okręgowa w Siedlcach