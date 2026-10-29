Policja i Prokuratura w Mińsku Mazowieckim apelują o zgłaszanie się świadków niebezpiecznego zdarzenia drogowego w rejonie węzła Kałuszyn na A2

– W związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem samochodu marki Seat, zaistniałym w dniu 24 października 2026 roku po godzinie 20.09 na autostradzie A2 w rejonie węzła Kałuszyn, Prokuratura Okręgowa w Siedlcach oraz policja zwracają się do osób dysponujących nagraniami z wideorejestratorów z przebiegu zdarzenia z prośbą o niezwłoczne przekazanie takich materiałów do Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim lub też do Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Przekazane materiały pozwolą na dokonanie pełnej prawno-karnej oceny zachowania kierowcy tego pojazdu. – apeluje Bartłomiej Świderski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
Posiadane materiały można przekazać osobiście albo mailowo, wysyłając je na następujące adresy mailowe: [email protected] lub [email protected]