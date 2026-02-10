Historia świadczenia dla stulatków

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przypominają, że przez ponad pół wieku osoby, które ukończyły 100 lat, mogły liczyć na specjalną premię przyznawaną w drodze wyjątku. Świadczenie to przyznawane było od 1972 roku i miało stałą wysokość, odpowiadającą kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin jubilata.

– Powodowało to różnice w wysokości otrzymywanych świadczeń pomiędzy osobami, które w różnych latach je otrzymywały, ponieważ raz ustalona kwota pozostawała niezmienna przez całe życie beneficjenta, nie podlegając waloryzacji. Od 2025 roku zasady przyznawania tzw. emerytury honorowej zostały uregulowane ustawowo i wprowadzono jednolitą kwotę świadczenia dla wszystkich uprawnionych, niezależnie od daty ukończenia 100 lat – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Obecnie kwota świadczenia honorowego wynosi 6 589,67 zł brutto, a kwota ta zwiększy się od 1 marca, gdyż zostanie ono zwaloryzowane w marcu. Świadczenie honorowe wypłacane jest dożywotnio jako dodatek do emerytury lub renty, a w przypadku ich braku jako samodzielne świadczenie.

Rośnie liczba stulatków, którym ZUS wypłaca dodatkowy „bonus za wiek”

W całym kraju na koniec września 2025 r. liczba osób otrzymujących świadczenie honorowe z ZUS wynosiła 3 863, a już na koniec grudnia 2025 r. – 4057. Wzrost ten nastąpił także w województwie mazowieckim. We wrześniu ubiegłego roku oddziały ZUS na Mazowszu wypłacały 642 świadczeń honorowych, a w grudniu 2025 r. – 693. Województwo mazowieckie jest tym regionem, gdzie „premię za wiek” z ZUS otrzymuje najwięcej osób.

Kiedy świadczenie z urzędu, a kiedy należy złożyć wniosek?

– Wniosek powinny złożyć osoby, które nie pobierają emerytury ani renty, więc nie są „widoczne” w systemach instytucji ubezpieczeniowych, ale spełniają pozostałe warunki, czyli: ukończyły 100 lat, posiadają polskie obywatelstwo oraz przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia miały centrum interesów życiowych w Polsce. Po złożeniu wniosku i spełnieniu warunków ZUS przyzna świadczenie – wyjaśnia rzecznik.

Stulatkowie posiadający polskie obywatelstwo, którzy pobierają emeryturę lub rentę, otrzymują dodatkową wypłatę z urzędu. Decyzję o przyznaniu świadczenia honorowego wysyła właściwy organ emerytalno-rentowy, taki jak: ZUS, KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA czy Biuro Emerytalne Służby Więziennej. Jeżeli dana osoba ma prawo do świadczeń wypłacanych przez więcej niż jeden organ, świadczenie honorowe przyzna i będzie wypłacał ZUS.

Źródło: inf. pras. ZUS