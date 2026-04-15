W dniach 17-19 kwietnia w Siedlcach odbędzie się 1/8 Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w piłce ręcznej kobiet!

Po fantastycznym występie w Łodzi i zajęciu 1. miejsca w turnieju 1/16, siedleckie zawodniczki wywalczyły nie tylko awans, ale również prawo organizacji kolejnego etapu u siebie. Dzięki nim, już w dniach 17-19 kwietnia Siedlce staną się areną ogólnopolskich zmagań, podczas 1/8 Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w piłce ręcznej kobiet! To pierwsze wydarzenie tej rangi w historii siedleckiej piłki ręcznej, dlatego organizatorzy zapraszają wszystkich lokalnych kibiców do wspólnego przeżywania sportowych emocji!
W Siedlcach zobaczymy jedne z najlepszych zespołów w Polsce:
- SMS Zagłębie I Lubin,
- MTS Kwidzyn,
- SPR Handball Rzeszów,
- MKS Pogoń Siedlce.
Miejsce: Hala sportowa, ul. Popiełuszki 8, w tzw. „Samochodówce”
Termin: 17-19 kwietnia
TERMINARZ SPOTKAŃ:
Piątek (17.04)
- 16:00 - SMS Zagłębie I Lubin - MTS Kwidzyn
- 18:00 - MKS Pogoń Siedlce - SPR Handball Rzeszów
Sobota (18.04)
- 10:00 - SPR Handball Rzeszów - SMS Zagłębie I Lubin
- 12:00 - MKS Pogoń Siedlce - MTS Kwidzyn
Niedziela (19.04)
- 10:00 - MTS Kwidzyn - SPR Handball Rzeszów
- 12:00 - MKS Pogoń Siedlce - SMS Zagłębie I Lubin
Siedlczanki powalczą o awans do najlepszej ósemki w Polsce, a wsparcie z trybun może mieć ogromne znaczenie! Będziecie kibicować?