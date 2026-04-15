W dniach 17-19 kwietnia w Siedlcach odbędzie się 1/8 Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w piłce ręcznej kobiet!

Po fantastycznym występie w Łodzi i zajęciu 1. miejsca w turnieju 1/16, siedleckie zawodniczki wywalczyły nie tylko awans, ale również prawo organizacji kolejnego etapu u siebie. Dzięki nim, już w dniach 17-19 kwietnia Siedlce staną się areną ogólnopolskich zmagań, podczas 1/8 Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w piłce ręcznej kobiet! To pierwsze wydarzenie tej rangi w historii siedleckiej piłki ręcznej, dlatego organizatorzy zapraszają wszystkich lokalnych kibiców do wspólnego przeżywania sportowych emocji!

W Siedlcach zobaczymy jedne z najlepszych zespołów w Polsce:

SMS Zagłębie I Lubin,

MTS Kwidzyn,

SPR Handball Rzeszów,

MKS Pogoń Siedlce.

Miejsce: Hala sportowa, ul. Popiełuszki 8, w tzw. „Samochodówce”

Termin: 17-19 kwietnia

TERMINARZ SPOTKAŃ:

Piątek (17.04)

16:00 - SMS Zagłębie I Lubin - MTS Kwidzyn

18:00 - MKS Pogoń Siedlce - SPR Handball Rzeszów

Sobota (18.04)

10:00 - SPR Handball Rzeszów - SMS Zagłębie I Lubin

12:00 - MKS Pogoń Siedlce - MTS Kwidzyn

Niedziela (19.04)

10:00 - MTS Kwidzyn - SPR Handball Rzeszów

12:00 - MKS Pogoń Siedlce - SMS Zagłębie I Lubin

Siedlczanki powalczą o awans do najlepszej ósemki w Polsce, a wsparcie z trybun może mieć ogromne znaczenie! Będziecie kibicować?

