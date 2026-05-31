Siedlecki Ekonomik na podium w Ogólnopolskim Konkursie „Profesjonalna Szkoła Roku 2025”

Konkurs przeznaczony był dla: techników, branżowych szkół I stopnia (z wyłączeniem szkół kształcących wyłącznie uczniów będących młodocianymi pracownikami), branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie dziennej lub stacjonarnej. Konkurs miał na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk edukacyjnych w obszarze kształcenia zawodowego, umożliwiając wyróżnienie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które osiągają wysokie wyniki oraz stosują nowoczesne metody nauczania.

28 maja 2026 r. w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Finałowa Konkursu „Profesjonalna Szkoła Roku 2025”, podczas której szkołę reprezentowała Jolanta Duk – Dyrektor ZSP nr 2 w Siedlcach.

Technikum nr 2 w Siedlcach znalazło się w gronie laureatów konkursu i zajęło III miejsce w Polsce w obszarze: handel, ekonomia, administracja oraz zdobyło wyróżnienie jako najlepsza szkoła zawodowa we wszystkich zawodach w województwie mazowieckim.

Kapituła konkursu doceniła wysoki poziom kształcenia, nowoczesne metody pracy z uczniami oraz konsekwentne działania na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych i współpracy z lokalnym środowiskiem. Komisja konkursowa wyraziła szczególne uznanie za innowacyjne projekty edukacyjne łączące teorię z praktyką, efektywne wsparcie uczniów i system doradztwa zawodowego oraz doceniła współpracę z instytucjami i przedsiębiorstwami. To prestiżowe wyróżnienie stanowi potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Ekonomiku, zaangażowania nauczycieli oraz aktywnej współpracy z rodzicami i pracodawcami.

Tekst: Wioletta Pieńkowska

Inf pras.