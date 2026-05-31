Siedlce: Nocny prolog otworzy rywalizację o tytuł Rowerowej Stolicy Polski

W nocy z 31 maja na 1 czerwca miłośnicy dwóch kółek spotkają się przed Urzędem Miasta Siedlce, aby wspólnie rozpocząć zbieranie pierwszych kilometrów dla miasta. Organizatorzy zapraszają uczestników już od godziny 23:30. Na miejscu będzie można uzyskać pomoc przy konfiguracji aplikacji „Aktywne Miasta”, za pośrednictwem której rejestrowane są przejazdy w ramach rywalizacji.

Chwilę po północy uczestnicy wyruszą na wspólny przejazd rowerowy o długości około 15 kilometrów. Trasa została przygotowana z myślą o szerokim gronie rowerzystów – przejazd odbędzie się w rekreacyjnym tempie, w atmosferze integracji i wspólnej zabawy.

Nocny prolog będzie symbolicznym rozpoczęciem miesięcznej rywalizacji, w której liczy się każdy przejechany kilometr. Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno osoby regularnie korzystające z roweru, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z aktywnością na dwóch kółkach.

– Rowerowa Stolica Polski to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim wspólna aktywność mieszkańców i budowanie lokalnej wspólnoty. Każdy kilometr ma znaczenie i przybliża nasze miasto do jak najlepszego wyniku w klasyfikacji ogólnopolskiej – podkreślają organizatorzy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy zachęcają do zabrania rodziny, znajomych oraz dobrego humoru i wspólnego rozpoczęcia rowerowego czerwca w Siedlcach.

Szczegółowe informacje dotyczące rywalizacji oraz kalendarz wydarzeń dostępne są na stronie rowerowe.siedlce.pl