Dawid Kwiatkowski i Piersi już w sobotę zagrają w Cegłowie. Mamy program imprezy!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-15 11:31

Festiwal Folkloru i Smaku XVIII Sójka Mazowiecka już w sobotę ( 18 lipca) odbędzie się w Cegłowie w powiecie mińskim. Gwiazdami imprezy będą Dawid Kwiatkowski i zespół Piersi.

Dawid Kwiatkowski śpiewa na scenie podczas koncertu. O Sójce Mazowieckiej przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: AKPA

- W planie dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków, atrakcji dla całych rodzin, a przede wszystkim - niezapomniana impreza osiemnastkowa naszej Sójki – zapewniają organizatorzy.

ROZKŁAD JAZDY:

18 lipca 2026 r.

Stadion Sportowy w Cegłowie

  • Dawid Kwiatkowski
  • Piersi
  • The Brickvillers
  • Zespół Ludowy Cegłowianie
  • DJ Papryk

Dodatkowe atrakcje:

  • stoiska z regionalnymi przysmakami
  • rękodzieło i lokalni wystawcy
  • występ zdobywcy nagrody Grand Prix w konkursie „Złota Sójka”
  • wesołe miasteczko
  • zabawa do późnego wieczora
Sójka Mazowiecka w Cegłowie
Autor: organizatorzy/ Materiały prasowe
gmina Cegłów
Piersi - Bałkanica
powiat miński
Piersi
Dawid Kwiatkowski