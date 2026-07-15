Dawid Kwiatkowski i Piersi już w sobotę zagrają w Cegłowie. Mamy program imprezy!

Festiwal Folkloru i Smaku XVIII Sójka Mazowiecka już w sobotę ( 18 lipca) odbędzie się w Cegłowie w powiecie mińskim. Gwiazdami imprezy będą Dawid Kwiatkowski i zespół Piersi.

Autor: AKPA