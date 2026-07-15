Dawid Kwiatkowski i Piersi już w sobotę zagrają w Cegłowie. Mamy program imprezy!

- W planie dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków, atrakcji dla całych rodzin, a przede wszystkim - niezapomniana impreza osiemnastkowa naszej Sójki – zapewniają organizatorzy.
ROZKŁAD JAZDY:
18 lipca 2026 r.
Stadion Sportowy w Cegłowie
- Dawid Kwiatkowski
- Piersi
- The Brickvillers
- Zespół Ludowy Cegłowianie
- DJ Papryk
Dodatkowe atrakcje:
- stoiska z regionalnymi przysmakami
- rękodzieło i lokalni wystawcy
- występ zdobywcy nagrody Grand Prix w konkursie „Złota Sójka”
- wesołe miasteczko
- zabawa do późnego wieczora