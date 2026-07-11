Grubson i Andrzej Piaseczny wystąpią w Łosicach. Będzie też parada motocykli i samochodów!

Dni Łosic zaplanowano w dniach 17–19 lipca.
PIĄTEK 17 lipca
- „Śladami Stefana Żeromskiego –wycieczka tematyczna Szlakiem Stefana Żeromskiego
- Wyjazd o godz. 17:00 z parkingu przy PKS w Łosicach.
- Zapisy do 16 lipca w sekretariacie ŁDK (tel. 531 257 246) – liczba miejsc jest ograniczona!
SOBOTA 18 lipca
- „Zasmakuj w Łosicach” – Park Miejski im. Króla Aleksandra Jagiellończyka
- To będzie prawdziwa uczta dla smakoszy! Regionalne specjały przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, bezpłatne degustacje, pokazy i warsztaty kulinarne, opowieści o tradycjach kulinarnych naszego pogranicza oraz wspólne gotowanie i dekorowanie regionalnych wypieków. Od godz. 17:00 potańcówka na ludową nutę.
- Na najmłodszych czekać będą dmuchańce, a na wszystkich – stoiska gastronomiczne i handlowe.
Tego dnia odbędą się również:
- Otwarty Turniej Piłki Siatkowej - godz. 9:00 - "Orlik" przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice - godz. 10:00 - Stadion Miejski w Łosicach.
NIEDZIELA 19 lipca
- Świętowanie rozpocznie się już od rana Otwartymi Spławikowymi Zawodami Wędkarskimi o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice.
- O godz. 16:00 ulicami miasta przejedzie nasza tradycyjna Parada Samochodowo-Motocyklowa!
- Jeśli jesteście właścicielami zabytkowych, klasycznych, nietypowych lub po prostu ciekawych pojazdów – koniecznie dołączcie do parady! Zgłoszenia do parady organizatorzy przyjmują do 16 lipca.
Od godz. 17:00 scenę przejmą lokalni artyści:
- Indigo Dance Art Factory Łosice
- Zespół Pieśni i Tańca Mała Ziemia Łosicka
- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej
Po oficjalnym otwarciu Dni Łosic koncerty:
- Hot Air
- Andrzej Piaseczny
- Grubson
Przez cały dzień będzie można korzystać z licznych atrakcji:
- pokaz iluzji i strefa aktywności z Panem Sprężynką
- stoiska handlowe, promocyjne i gastronomiczne.