Grubson i Andrzej Piaseczny wystąpią w Łosicach. Będzie też parada motocykli i samochodów!

Już wkrótce Dni Łosic 2026 – gwiazdami imprezy będą Grubson i Andrzej Piaseczny. Organizatorzy imprezy zapraszają również na zawody wędkarskie, turniej piłki nożnej oraz paradę samochodów i motocykli.

Autor: media społecznościowe artystów/ Materiały prasowe