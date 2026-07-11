Grubson i Andrzej Piaseczny wystąpią w Łosicach. Będzie też parada motocykli i samochodów!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-11 10:38

Już wkrótce Dni Łosic 2026 – gwiazdami imprezy będą Grubson i Andrzej Piaseczny. Organizatorzy imprezy zapraszają również na zawody wędkarskie, turniej piłki nożnej oraz paradę samochodów i motocykli.

Raper Grubson i Andrzej Piaseczny śpiewają do mikrofonów. O gwiazdach Dni Łosic 2026 przeczytasz w Eska Siedlce.
Autor: media społecznościowe artystów/ Materiały prasowe

Dni Łosic zaplanowano w dniach 17–19 lipca.

PIĄTEK 17 lipca

  • „Śladami Stefana Żeromskiego –wycieczka tematyczna Szlakiem Stefana Żeromskiego
  • Wyjazd o godz. 17:00 z parkingu przy PKS w Łosicach.
  • Zapisy do 16 lipca w sekretariacie ŁDK (tel. 531 257 246) – liczba miejsc jest ograniczona!

SOBOTA 18 lipca

  • „Zasmakuj w Łosicach” – Park Miejski im. Króla Aleksandra Jagiellończyka
  • To będzie prawdziwa uczta dla smakoszy! Regionalne specjały przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, bezpłatne degustacje, pokazy i warsztaty kulinarne, opowieści o tradycjach kulinarnych naszego pogranicza oraz wspólne gotowanie i dekorowanie regionalnych wypieków. Od godz. 17:00 potańcówka na ludową nutę.
  • Na najmłodszych czekać będą dmuchańce, a na wszystkich – stoiska gastronomiczne i handlowe.

Tego dnia odbędą się również:

  • Otwarty Turniej Piłki Siatkowej - godz. 9:00 - "Orlik" przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach
  • Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice - godz. 10:00 - Stadion Miejski w Łosicach.

NIEDZIELA 19 lipca

  • Świętowanie rozpocznie się już od rana Otwartymi Spławikowymi Zawodami Wędkarskimi o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice.
  • O godz. 16:00 ulicami miasta przejedzie nasza tradycyjna Parada Samochodowo-Motocyklowa!
  • Jeśli jesteście właścicielami zabytkowych, klasycznych, nietypowych lub po prostu ciekawych pojazdów – koniecznie dołączcie do parady! Zgłoszenia do parady organizatorzy przyjmują do 16 lipca.

Od godz. 17:00 scenę przejmą lokalni artyści:

  • Indigo Dance Art Factory Łosice
  • Zespół Pieśni i Tańca Mała Ziemia Łosicka
  • Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej

Po oficjalnym otwarciu Dni Łosic koncerty:

  • Hot Air
  • Andrzej Piaseczny
  • Grubson

Przez cały dzień będzie można korzystać z licznych atrakcji:

  • pokaz iluzji i strefa aktywności z Panem Sprężynką
  • stoiska handlowe, promocyjne i gastronomiczne.
Dni Łosic 2026
Autor: organizatorzy/ Materiały prasowe
Grubson
Koncerty 2026
Andrzej Piaseczny
Łosice