Policjantka z Siedlec została dawcą komórek macierzystych dla dziecka z drugiego końca świata

Wśród policjantów Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach mamy cichą bohaterkę. Sierż. Milena Romańczuk kilka tygodni temu oddała komórki macierzyste dla osoby potrzebującej przeszczepu. Dzięki jej decyzji szansę na dalsze życie otrzymało dziecko poniżej piątego roku życia, leczone w Indiach.

- Historia tej wyjątkowej pomocy rozpoczęła się około 10 lat temu, kiedy policjantka zarejestrowała się w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS. Jak sama przyznaje, nigdy nie przypuszczała, że pewnego dnia otrzyma telefon z informacją o zgodności genetycznej z osobą oczekującą na przeszczep. Taki telefon zadzwonił w lutym tego roku. Okazało się, że znalazł się jej „bliźniak genetyczny” - osoba, której mogła podarować szansę na życie. Po przejściu szczegółowych badań i niezbędnej procedury została zakwalifikowana jako dawca. Kilka tygodni temu oddała komórki macierzyste, które trafiły do małego pacjenta w Indiach – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Dziś wszyscy z nadzieją czekają na dobre wiadomości o stanie zdrowia dziecka.

Znalezienie zgodnego dawcy szpiku jest niezwykle trudne. Szansa na odnalezienie osoby o identycznej zgodności tkankowej jest bardzo mała, dlatego każda nowa osoba zarejestrowana w bazie potencjalnych dawców może w przyszłości uratować czyjeś życie.

Wokół dawstwa komórek macierzystych wciąż pojawia się wiele pytań i obaw. Warto jednak pamiętać, że procedura jest bezpieczna, bezpłatna i odbywa się pod ścisłą opieką specjalistów. W zdecydowanej większości przypadków komórki macierzyste pobierane są z krwi obwodowej, a sama rejestracja w bazie trwa zaledwie kilka minut.

Na podstawie inf. pras.