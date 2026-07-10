Siedlce: Od poniedziałku spore utrudnienia pod wiaduktem garwolińskim. Znamy szczegóły!

W obrębie wiaduktu garwolińskiego w Siedlcach trwa budowa tunelu, którym będzie poprowadzona nowa ścieżka dla rowerzystów. W poniedziałek, 13 lipca wykonawca robót rozpoczyna kolejny etap prac, który wymaga zamknięcia pasa ruchu w kierunku centrum miasta. Kierowcy będą musieli przez najbliższych kilka tygodni korzystać z objazdów. Pas ruchu w kierunku centrum Siedlec ma być zamknięty do końca wakacji.

Zmiany w kursowaniu autobusów MPK

W związku ze zmianą organizacji ruchu w rejonie wiaduktu garwolińskiego inna trasą pojada również autobusy MPK Siedlce.

Autobusy następujących linii komunikacji miejskiej pojadą objazdem:

Linie: 2, 3, 8, 42 pojadą z pominięciem przystanku Partyzantów Zbrojna, ulicami: Partyzantów, Kraszewskiego, Okrężną, Monte Casino, Warszawską, Wojska Polskiego i dalej swoją trasą;

Linie: 10,16,17,31 z pętli Kurpiowska pojadą z pominięciem przystanków Kraszewskiego Podlaska i Partyzantów Zbrojna, ulicami: Kurpiowską, Kraszewskiego, Okrężną, Monte Casino, Warszawską, Wojska Polskiego i dalej swoją trasą.

Najbliższy przystanek dla linii jadących objazdem to przystanek Szkoła znajdujący się na ulicy Kraszewskiego.

Objazd obowiązuje tylko w jedną stronę.