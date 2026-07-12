Karambol na DK-19 w Kózkach. Do szpitala przewieziono dwoje dzieci!

- 62-letni kierujący osobowym land roverem jadącym od miejscowości Bużka wymusił pierwszeństwo przejazdu na prawidłowo jadącym 37-latku który kierował Peugeotem jadącym od miejscowości Siemiatycze. W wyniku uderzenia osobowy Peugeot uderzył w osobowego Chryslera oczekującego na możliwość wjazdu na skrzyżowanie od strony Klimczyc, którym kierował 61-latek. Osobowym Peugeotem było przewożone dwoje dzieci które z obrażeniami trafiły do szpitala. Wszyscy kierujący byli trzeźwi – informuje asp. Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.