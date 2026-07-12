Karambol na DK-19 w Kózkach. Do szpitala przewieziono dwoje dzieci!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-12 20:00

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w niedzielę ( 12 lipca) po południu na DK-19 w Kózkach w powiecie łosickim. Na skrzyżowaniu doszło do zderzenia trzech samochodów.

wypadek na DK-19 w Kózkach
Autor: Grupa prywatna/ Gdzie suszą WLS/ Facebook

- 62-letni kierujący osobowym land roverem jadącym od miejscowości Bużka wymusił pierwszeństwo przejazdu na prawidłowo jadącym 37-latku który kierował Peugeotem jadącym od miejscowości Siemiatycze. W wyniku uderzenia osobowy Peugeot uderzył w osobowego Chryslera oczekującego na możliwość wjazdu na skrzyżowanie od strony Klimczyc, którym kierował 61-latek. Osobowym Peugeotem było przewożone dwoje dzieci które z obrażeniami trafiły do szpitala. Wszyscy kierujący byli trzeźwi – informuje asp. Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

W czasie prowadzenia działań ratowniczych trasa była zablokowana, w tej chwili ruch odbywa się już płynnie.

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Karambol
powiat łosicki